高水平开放是推动高质量发展的重要动力。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，中央经济工作会议提出，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

助力经济稳定增长，不断加快深化改革，与世界共享发展机遇，中国在高水平开放中不断打造合作竞争新优势。

稳定宏观经济增长，高水平开放显成效

宁波舟山港，巨轮往来、集卡穿梭。12月16日，随着梅山港区7号泊位一只集装箱被吊装至“中远海运双鱼座”轮，舟山港年集装箱吞吐量首破3000万标准箱。

洋山港自动化码头昼夜运转、天津港年集装箱吞吐量创历史新高、长兴岛新造万箱巨轮接续出海……火热的港口，成为中国外贸逆势增长的缩影。今年前11个月，中国进出口总值35.39万亿元，同比增长22%，超去年全年总量。

外贸延续高光时刻，外资“成绩单”也成色十足：仅前11个月，中国吸收外资就突破1万亿元，超去年全年规模，今年有望实现近年来首次两位数增长。

外贸、外资，作为中国经济增长的重要组成部分，双双交出亮眼“答卷”，为稳定宏观经济增长作出重要贡献，也成为中国经济“稳”的突出表现。

主动对标高标准国际经贸规则；多措并举稳定外贸，保障产业链供应链稳定；加大吸引外资力度……围绕一个“稳”字，中央经济工作会议在高水平开放方面作出一系列部署。

“稳住外贸外资基本盘是实现‘稳字当头、稳中求进’的重要方面。”中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红说，外贸外资稳住了，不仅能拉动经济增长，还有助于稳定就业和产业链供应链，从而为稳定宏观经济大局发挥重要作用。

商务部部长王文涛日前表示，坚持稳字当头、稳中求进，从商务领域来看，就是要千方百计稳住消费回暖势头，稳住外贸外资基本盘，稳住对国民经济的贡献。

高水平开放，是外贸外资表现亮眼的原因之一，也是继续稳住经济增长的重要手段。

“面对未来更加复杂严峻的外部环境，中国需要通过高水平制度型开放和高质量发展，塑造中长期新的比较优势和国际竞争力，进一步完善市场化、法治化、国际化营商环境，让中国持续成为外商投资的沃土。”商务部研究院区域经济合作中心主任张建平说。

促进深层次改革，迈向高质量发展

走进海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，仿佛进入一个景区。风光秀美的园区内，分布着19家高端医疗机构，其中不乏知名国际医疗机构。

作为中国医疗对外开放的窗口，乐城先行区在高水平开放中推动国际医疗旅游和高端医疗服务不断发展，为更多百姓带来福音。

扩大高水平开放，既满足了消费者对个性化、品质化生活的追求，也在开放合作中提升了国内企业竞争力，助力产业转型升级。

“海南自由贸易港建设，将给有着‘中国专用汽车之都’之称的湖北随州市专用汽车大规模出口带来历史性机遇。”昆明市湖北随州商会副会长张建福说。

“主动对标高标准国际经贸规则”“推动制度型开放”“落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资”……中央经济工作会议明确指出，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

改革和开放，相互促进、相辅相成。改革是开放的前提，开放是改革的动力。

经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，对外直接投资从世界第二十六位上升到第一位……中国入世20年的辉煌成就，正是以开放促改革、促发展的生动说明。

富有竞争力的企业和市场化、法治化、国际化营商环境，是高质量发展的重要体现。

“通过高水平开放，不断加大对外资的吸引力度，引入先进技术、人才、管理、服务，同时，不断推动规则、监管、标准等制度型开放，才能更好提升企业竞争力和市场吸引力。”王晓红说。

连续五年缩减外资准入负面清单，放宽金融、汽车等多领域市场准入；出台全国首张跨境服务贸易负面清单；举办广交会、消博会、服贸会、进博会……瞄准经济循环堵点，今年以来一系列开放政策陆续出台，助推关键领域改革向更深层次推进。

如今，中国高水平开放又迈上新台阶——

正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA），推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单……一个开放大门越开越大的中国，在高质量发展的新征程上步履铿锵。

“推动高水平对外开放与建设高标准市场体系融合，以开放促改革，以改革促开放，将更好赢得国际经济合作竞争的主动。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说。

畅通双循环，在开放合作中锻造新优势

一个坚持高水平开放的中国，不仅发展自己，也造福世界。

12月22日清晨，湖北武汉吴家山站。

一列满载电子元器件、衣服鞋帽、日用品以及防疫物资的X8015次列车由此开出，驶往德国杜伊斯堡。这是武汉开出的第1000列中欧班列。

疫情下，当飞机停飞、轮船停运时，中欧班列却“逆流而上”，奔赴“一带一路”沿线，扮演了全球抗疫的“生命线”和稳定供应链的“保障线”。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更加好。

无论是保障产业链供应链稳定，还是加大吸引外资力度，抑或是推动共建“一带一路”高质量发展，中央经济工作会议的部署都传递了开放合作、互利共赢的鲜明信号。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀指出，大国经济循环可以形成对全球生产要素的强大吸引力、国际市场的强大竞争力、资源配置的强大推动力，塑造参与国际经济合作和竞争新优势。

在深化区域合作中实现互利共赢——

2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将迎来正式生效实施。

降低关税、开放市场、减少标准壁垒……这一覆盖世界人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸区，不仅是中国高水平开放的写照，也将促进区域贸易投资增长，为全球经济复苏注入动力与信心。

“RCEP实施有助于我国更好地融入区域和全球产业链、价值链和供应链网络，促进国内国际双循环，实现经济高质量发展。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长沈铭辉说。

在构建新发展格局中共享中国机遇——

按一年计，累计意向成交707.2亿美元——这是第四届进博会交出的“成绩单”，在全球疫情肆虐下尤显可贵。

中国有14亿多人口和超4亿中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元。今年上半年，中国超大规模市场对全球进口增长的贡献率达14.8%……立足国内大市场，促进国内国际双循环，中国让全球更多企业和民众获得实实在在的好处。

从开放中走来，在开放中进步。

新征程上，高水平对外开放，不仅将助力中国在复杂严峻形势下锻造优势、赢得主动，也将在“开放的春风”中与世界共谱更多合作共赢新篇章。

（新华社北京12月30日电 记者于佳欣、王雨萧、魏玉坤、王贤）

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 15 版）

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