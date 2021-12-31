赵梦阳 袁伟江

设置生活垃圾全智能定时定点投放点，以智能化手段提升分类精准率；投用建筑垃圾处理车间、园林大件垃圾处理车间等，探索建筑装修、园林建设、大件垃圾资源化利用新路径；在大型商场开展生活垃圾分类宣传，提供集分类知识宣讲、趣味游戏互动和积分奖励兑换于一体的体验……

近年来，浙江省绍兴市上虞区持续推进垃圾分类工作，打造多部门联动的生活垃圾分类管理长效机制，引导居民养成垃圾分类良好习惯。

在上虞区曹娥街道西郊花园小区，市民胡女士每天都会提着分拣好的生活垃圾，到小区垃圾分类智能设备进行分类投放，并获得相应积分。与此同时，借助上虞区生活垃圾分类大数据监管平台，工作人员得以实时接收到胡女士的分类数据。

上虞区综合行政执法局相关负责人介绍，依托清晰全面的数据收集和分析，能更加清楚了解居民前端投放、车辆中端收运、设施末端处置情况，有效获取生活垃圾分类各环节的业务数据和运行状态，实现全流程、闭环式监管。

科研整合有助力，综合治理有依托。如今，上虞区整合政府、高校、社会企业等优势资源，积极打造专业型科教中心。2020年7月，上虞区与浙江大学环境污染防治研究所、绍兴文理学院等合作成立上虞区生活垃圾分类管理研究院，致力通过理论研究、技术研讨、课题调研、活动策划、宣传推广、业务培训等多种方式，对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等各环节进行系统研究。

上虞区分类办有关负责人表示，上虞区生活垃圾分类管理研究院将继续依托校地合作优势，在理论研究转化、分类体系构建、源头减量治理、宣传氛围营造等方面发挥积极作用。在此基础上，上虞区将持续完善垃圾分类大数据监管平台，努力打造智能化、精准化、减量化、清洁化的生活垃圾可追溯分类管理模式，营造宜业宜居的良好环境。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)