人民网北京12月31日电 （记者车柯蒙）记者从12月30日召开的全国税务工作会议上了解到，2021年，税务部门统筹推进减税降费和组织收入，圆满完成预算确定的收入任务，激发了市场主体活力、保障国家财力。全年新增减税降费预计超1万亿元，国务院第八次大督查结果显示减税降费落实到位、成效明显。

2021年，税务部门围绕提振工业经济运行、促进能源电力保供，有力高效落实缓税等政策，预计将为制造业中小微企业办理缓税（费）2000亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税270亿元。全力落实好年内两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。

为营造良好的税收营商环境，税务部门持续深化“放管服”改革，除法律规定和需线下实物交付的外，办税缴费事项全部实现“非接触式”办理，其中，212项全程“网上办”，比去年增加9项；提前1个月全面实现企业社保缴费“网上办”、提前半年基本实现个人社保缴费“掌上办”。主动推出并顺利实现财产行为税“十税”合并申报，全面推行增值税、消费税分别与附加税费整合申报改革，表单数量共减少2/3，“十税”合并申报数据项减少1/3，附加税费申报数据自动预填量超过70%。聚焦支持小微企业发展，联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，在规范中深化“税银互动”，前三季度帮助守信小微企业获得信用贷款同比增长42%。发布实行第一批“首违不罚”清单，全面推行税务证明事项告知承诺制，让执法既有力度又显温度。

2021年，税务部门更加注重创新引领发展，奋力开启税收征管改革的新篇章。抓好《关于进一步深化税收征管改革的意见》的贯彻落实，积极取得31个省级党委政府支持全部出台实施方案，联合多部门推进税收共治，36个省局和6个特派办全部制发工作方案和任务分工。对标一流谋划推进金税四期建设，明确了总体目标、核心任务、推进策略和实施步骤，全面完成智慧税务顶层设计，着力推动税收征管方式从“收税”到“报税”再到“算税”升级，税收征管流程从“上机”到“上网”再到“上云”转变，税收征管效能从“经验管税”到“以票控税”再到“以数治税”提升。

2021年，依托“一带一路”税收征管合作机制，税务部门举办线上培训7期，涵盖70余个国家（地区）的500余名税务官员。协助召开第二届“一带一路”税收征管合作论坛，积极参加金砖国家税务局长会议等国际会议，分享推进征管数字化转型的实践经验，提出一系列创新观点。OECD税收政策与管理中心认为中国深化税收征管数字化升级和智能化改造为世界各国提供了有益借鉴。

与此同时，税务部门更加有力加强税收监管，在倾力服务国家治理现代化中彰显税务部门的新担当。2021年，税务部门依法依规严肃查处一批重大偷逃税案件，举一反三进一步健全税收监管体系，促进相关行业在发展中规范、在规范中发展。打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动圆满收官，共依法查处涉嫌虚开骗税企业44万户，挽回税收损失909亿元，抓获犯罪嫌疑人43459人，5841名犯罪嫌疑人慑于高压态势主动投案自首。在此基础上，邀请最高人民检察院和国家外汇管理局加入工作机制，六部门联合推进打击“三假”从集中打击向常态化持续打击转变。运用纳税信用评价结果实施守信联合激励和失信联合惩戒，促进A级企业数量占比较去年提高2.4个百分点，依法公布“黑名单”案件信息2.5万余件，纳税信用在社会信用体系中的作用越来越突出。

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