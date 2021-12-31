人民网北京12月31日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年12月30日，2022年中国船级社系统工作会在京召开。交通运输部党组成员、副部长赵冲久强调，要认清形势，找准定位，把握机遇，创新发展，在加快建设交通强国、当好中国现代化的开路先锋中彰显责任担当，早日全面建成国际一流中国船级社。

赵冲久指出，2021年中国船级社在服务加快建设交通强国、推动规范体系持续完善、推进数字船级社建设、保障不间断提供检验服务和物流链供应链畅通等方面发挥了重要作用；港口国、船旗国检查记录持续保持良好表现；品牌影响力和国际技术贡献度、认可度不断提升。

他强调，船级社系统要提升履职尽责能力，推进全国船检整体高质量发展；统筹发展和安全，牢固树立安全底线、红线意识，落实安全生产责任制；围绕创新，全面提升科研技术能力，加强前瞻性规范技术标准研究、技术研发和实验验证能力建设，加快推动“数字船级社”建设，探索创新科研体制机制；以政治建设为统领，抓好领导班子和队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围，打造高素质复合型人才队伍。

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