原标题：2022年市场秩序如何治理？持续开展民生领域“铁拳”行动

新华社北京12月30日电（记者赵文君）2022年，市场监管部门将深化市场秩序治理，持续深入开展民生领域“铁拳”行动，坚决遏制市场秩序突出问题，提高消费者权益保护水平，营造人民群众满意的市场环境。

这是记者从30日召开的全国市场监管工作视频会议获悉的。市场监管总局局长张工表示，2022年的市场监管工作将各有侧重点，要更好地适应超大规模复杂市场的监管需要，更好地提升监管规范和支持发展的能力与水平，更好地服务国家发展大局。

在坚决守住市场监管领域安全底线方面，将牢固树立底线思维，立足问题导向，坚持“严”的主基调，强化“以点带面”、风险防控、责任落实、应急处置工作机制。

2021年，聚焦市场主体共性诉求，持续深化营商环境改革，有力推动我国市场主体历史性达到1.5亿户、个体工商户达到1亿户，为稳增长稳就业提供了有力支撑。2022年，将聚焦“六稳”“六保”关键环节，加强对市场主体状况的研究，加深对市场主体发展规律的认识，深入推进优化营商环境改革，全面加强知识产权保护，着力完善和落实中小微企业和个体工商户帮扶政策，更大力度支持市场主体发展。

在深入实施公平竞争政策方面，将完善依法监管的规制规则，健全事前事中事后规制链条，推动提高部门协同规制合力，统筹把握垄断规制重点，提高公平竞争规制能力，更深层次、更高水平促进高质量发展。

2021年，市场监管总局在全国范围内部署开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动。2022年，在深入推进质量强国建设方面，将深化质量管理改革创新，深入推进质量提升行动，务实推进质量体系对接经济社会需求，规范提升认证认可、检验检测市场，更好发挥质量体系基础支撑作用。

(责编：赵竹青、陈键)