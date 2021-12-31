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让机器人“+”出中国制造新天地

2021年12月31日08:58 | 来源：新华网
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原标题：让机器人“+”出中国制造新天地——工信部有关司局负责人解读《“十四五”机器人产业发展规划》

　　工信部联合国家发展改革委、科技部等部门和单位近日印发的《“十四五”机器人产业发展规划》提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

　　怎样突破一批机器人核心技术和高端产品，如何让机器人引领智能化发展？记者日前采访工信部有关司局负责人，回应机器人产业热点问题。

　　“两步走”，推动机器人产业高质量发展

　　机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。

　　“十三五”时期，我国机器人产业规模快速增长，2020年营业收入突破1000亿元，制造业机器人密度是全球平均水平的近2倍。当前，新一代信息技术、生物技术等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期，加快突破薄弱环节，推动产业迈向中高端十分关键。

　　工信部装备工业一司司长王卫明说，规划立足机器人产业高质量发展，从技术、规模、应用、生态等角度，分“两步走”提出了“十四五”乃至更长时间的发展目标。

　　“实现发展目标不可能一蹴而就，我们从供给和需求两侧‘双向发力’。”王卫明说，规划着力夯实产业基础，加强机器人关键核心技术攻关，补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板；着力增强产品供给，面向重点行业需求，集聚优势资源，推进高端机器人产品研制，拓展机器人产品系列和种类；着力拓展市场应用，推进机器人典型应用场景开发，优化产业生态。

　　为保障各项任务落地落实，规划部署了“机器人核心技术攻关行动”“机器人关键基础提升行动”“机器人创新产品发展行动”“‘机器人+’应用行动”等四项行动。

　　王卫明说，规划将着力点放在提升机器人产业创新能力上，加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业高质量发展。

　　问题导向，聚焦薄弱环节精准扶持

　　“‘十三五’期间，为夯实机器人产业发展基础，我们从补短板、建标准和提升检测能力3方面开展了一系列工作。”王卫明说，精密减速器、高性能伺服驱动系统等技术水平和产业化能力持续提升，但在高端零部件供给等方面，还不能满足快速发展的产业需求。

　　他说，为加快提升机器人产业基础能力，规划从三个方面作出相关部署。一是补齐产业发展短板。重点补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板。二是加强标准体系建设。三是提升检测认证能力，提高质量与可靠性。

　　培育壮大优质企业同样是补链强链的重要举措。天眼查数据显示，我国有机器人相关企业33.9万余家，近5年来，新增机器人相关企业注册增速上升。

　　规划明确，力争到2025年，形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3至5个有国际影响力的产业集群。

　　工信部装备工业一司副司长汪宏说，将在机器人整机、零部件和系统集成等领域，打造一批专精特新“小巨人”企业，鼓励骨干企业联合配套企业加快精密齿轮、润滑油脂、编码器等研发、工程化验证和迭代升级。

　　着眼于市场，实施“机器人+”应用行动

　　规划明确，实施“机器人+”应用行动，推进机器人典型应用场景开发。

　　汪宏表示，“十四五”期间，将面向产业转型和消费升级需求，深耕行业应用、拓展新兴应用、做强特色应用。

　　工信部明确，在已形成较大规模应用的领域，比如汽车、电子、机械等，着力开发和推广机器人新产品，深入推进智能制造、智慧生活。在初步应用和潜在需求比较旺盛的领域，比如矿山、农业、电力等，结合具体场景，开展试点示范。在特定细分场景、环节及领域，形成专业化、定制化解决方案并复制推广。

　　值得一提的是，在工业机器人方面，重点研制面向汽车、航空航天等领域的高精度、高可靠性焊接机器人，面向半导体行业的真空(洁净)机器人，面向汽车零部件等领域的协作机器人等。服务机器人方面，重点研制果园除草、精准植保、采摘收获等农业机器人，采掘、巡检等矿业机器人，手术、护理等医疗康复机器人，以及包括讲解导引、配送在内的公共服务机器人等等。

　　“我们将推进人工智能、5G、大数据等新技术融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。”汪宏说。(记者张辛欣)

(责编：赵竹青、陈键)

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