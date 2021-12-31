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世界规模最大抽水蓄能电站投产发电

2021年12月31日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：世界规模最大抽水蓄能电站投产发电

　　12月30日，河北丰宁抽水蓄能电站（以下简称丰宁电站）正式投产发电，标志着其成为世界范围内规模最大的抽水蓄能电站（以下简称抽蓄电站）。同时，作为北京冬奥的重要电力供应地之一，丰宁电站的投产发电将为北京冬奥场馆实现100%绿色电力供应提供坚强保障。

　　包括风能、太阳能等在内的新能源发电存在着显著的周期性，导致发电高峰与用电高峰不能够完全匹配。高效的储能是新能源发电中必不可少的环节，抽水蓄能则是目前技术最为成熟的大容量储能方式，是电力系统安全防御体系的重要组成部分。抽蓄电站将低处的水抽到高处蓄积能量，从而把电网负荷低谷时多余的电能转化为水的势能储存起来，在负荷高峰时再将水的势能转化为电能，以此实现了电能的有效存储。其将电能在时间上进行了重新分配，有效调节了电力系统生产、供应、使用之间的动态平衡，在保障大电网安全、促进新能源消纳、提升全系统性能中发挥着基础性作用。

　　据介绍，在装机容量与储能能力这两项抽蓄电站的核心指标上，丰宁电站均位列世界第一，共安装了12台30万千瓦单级可逆式水泵水轮发电电动机组，总装机360万千瓦。12台机组满发利用小时数可达到10.8小时，为世界抽蓄电站之最，并且其一次蓄满可储存新能源电量近4000万度，全年可消纳新能源87亿度，堪称是世界最大的“超级充电宝”。不仅如此，丰宁电站也是世界范围内首次实现抽蓄电站接入柔性直流电网，开创了抽蓄电站发展史上的“先河”，为破解新能源大规模开发利用难题提供了宝贵的“中国方案”。

　　作为服务北京冬奥的重点工程之一，国家电网公司专门建立了丰宁电站建设专项协调机制，聚焦高质量“绿色办奥”、高可靠“绿电保供”，高效推进工程建设，如期实现了丰宁电站投产发电目标。丰宁电站目前已接入张北柔直电网和华北500千伏电网，首批两台机组投运后即可提供60万千瓦电力，可随时为冬奥场馆提供绿色电力，不仅可靠保障冬奥场馆绿电全覆盖，还显著推动了冬奥举办城市北京、张家口清洁能源的广泛使用，未来也将为京津冀协同发展提供源源不断的绿色动力。（实习记者 都芃）

(责编：赵竹青、陈键)

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