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第十届中关村大数据日聚焦“数化·数治·元宇宙”

2021年12月31日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：第十届中关村大数据日聚焦“数化·数治·元宇宙”

日前，“第十届中关村大数据日”在北京举办。近年来，数字经济的蓬勃发展，深刻地改变着我国居民的生产和生活方式。数字经济健康发展有利于推动构建新发展格局，构筑国家竞争新优势。大数据日以“数化·数治·元宇宙”为主题，来自相关政府部门、企业、科研院所的业界专家齐聚一堂，从不同维度回顾中国数字经济十年发展历程，探讨发展路径，研判未来趋势。

会议采用线上线下多会场同步形式，融入新发展理念，搭建了元宇宙数字会议室，创造线上数字虚拟场景与线下真实会场联动新模式。

中国科协科学技术传播中心副主任陈锐表示，中国科协科学技术传播中心与中关村软件园先后发起成立了“科创中国”开源创新联合体、京津冀数字经济联盟等产学融合组织，开展会、展、赛等系列活动，建设开源创新示范基地，实现人才入园、专利入池、资本入市、技术入库，这些工作当前都取得了阶段性成效。

为不断做优做大我国数字经济，引领行业健康发展，第十届中关村大数据日活动现场为36个数字生态建设、数字政府、智慧交通、智慧能源、数字生态咨询服务等多个领军企业、卓越企业颁奖，同时对30个元宇宙、数字治理、数字化转型解决方案十佳项目进行表彰。

据悉，2012年中关村先行先试率先开启大数据行动，至今已持续十年举办大数据的品牌活动。从首次举办至今，中关村大数据日积极落实多项产业引领工程、推动全国首个跨区域性的国家大数据综合试验区、精准实现企业、项目与中关村资源对接。未来，中关村将继续创新引领数字经济发展，为打造中国数字经济发展“北京样板”贡献力量，擦亮中关村金字招牌。 （记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)

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