制图：实习生于欣

人民网北京12月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续回升。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着一系列保供稳价和助企纾困等稳定经济发展政策力度加大，部分大宗商品价格回落明显，企业成本压力有所缓解，制造业景气水平连续两个月回升。赵庆河分析，制造业本月主要有以下特点：

一是生产保持扩张。生产指数为51.4%，虽比上月下降0.6个百分点，但高于临界点，反映制造业生产继续保持增长。其中，医药、通用设备、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数回升3.9个百分点及以上，生产活动有所加快；但纺织、石油煤炭及其他燃料加工等行业生产指数降至临界点以下，生产活动有所放缓。

二是需求有所改善。新订单指数为49.7%，高于上月0.3个百分点，连续两个月回升。从行业情况看，医药、汽车、计算机通信电子设备等行业新订单指数继续位于景气区间，且高于制造业总体3.0个百分点以上，市场需求加快释放；但纺织、木材加工及家具、非金属矿物制品等行业景气水平较低，增长动能偏弱。

三是价格指数继续回落。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.1%和45.5%，低于上月4.8和3.4个百分点，连续两个月回落，均降至2020年5月份以来低点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均低于35.0%。随着部分原材料价格下降，采购成本有所回落，企业加快备货，采购量指数和原材料库存指数均升至近期高点，分别为50.8%和49.2%，明显高于上月0.6和1.5个百分点。

四是高技术制造业保持较快增长。高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI分别为54.0%、51.6%和51.1%，均继续高于临界点，行业保持扩张；高耗能行业PMI为48.7%，高于上月1.3个百分点，景气水平低位回升。其中，高技术制造业新订单指数和从业人员指数分别为56.1%和51.7%，高于上月2.9和1.1个百分点，高技术制造业市场需求持续较快增长，用工量不断增加，行业发展向好。

五是大、中型企业运行总体稳定。大、中型企业PMI均为51.3%，分别高于上月1.1和0.1个百分点，景气水平稳中有升。其中，新订单指数分别为50.8%和51.7%，高于上月1.2和1.3个百分点，表明近期大、中型企业市场需求恢复有所加快。小型企业PMI为46.5%，比上月下降2.0个百分点，景气水平依然偏弱。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)