人民网北京12月31日电 （记者王连香）记者从12月30日召开的全国春运电视电话会议上获悉，近日，中国铁路95306网站铁路货运电子商务平台整体升级后正式启用，实现24小时网上办理货运业务，将为客户提供更加高效便捷的全方位货运服务。继铁路客运推行电子客票实现旅客“一证通行”便利服务之后，铁路货运办理业务也实现全流程网上办理。

中国国家铁路集团有限公司货运部负责人介绍，铁路货运电子商务平台整体升级后，将提供一系列新功能新服务，实现“让信息多跑路、企业货主少跑腿”，极大提升铁路货运便利化程度，为客户带来更好的服务体验。

一是网上注册自助化。扩大电子营业执照应用范围，在线验证企业信息，实现网上全自助注册，客户无需到营业厅提供纸质证明材料。

二是全面应用电子签名。向客户免费提供数字证书，客户使用数字证书进行电子签名，运货无需提供传统的盖章纸质运单，收货无需提供纸质领货凭证。

三是精准追踪货物位置。整合铁路各类信息系统数据，建立全国统一的货车在途轨迹数据库，实现货物追踪和预测到达等功能，客户可合理安排取货和开展生产经营。

四是拓展电子支付功能。在POS机刷卡、预付款等既有支付方式的基础上，拓展了网银支付功能，客户能够在线完成运输费用电子支付。

五是实现移动端操作。铁路95306APP同步上线，通过95306APP和微信公众号，客户可随时随地网上办理货运业务，足不出户即可完成铁路发货、收货手续。

该负责人指出，铁路货运电子商务平台的整体升级，立足于建立全新的铁路货运一体化构架体系和统一的货运数据处理中心，实现了系统集中部署、数据统一管理、用户统一服务管理，内部作业管理更加透明规范，有利于提高作业效率，统一服务标准，提高服务质量。

该负责人表示，铁路部门为这次铁路货运电子商务平台整体升级做了精心准备和周密组织，并在部分铁路局集团公司开展了试点应用，得到客户积极响应和广泛好评。铁路部门将密切跟踪系统运行情况，广泛听取企业和货主意见建议，持续优化完善服务功能，强化信息安全管控，确保平稳运行。同时，实行7X24小时在线服务，广大客户朋友可通过95306客服电话、APP和微信公众号办理和咨询相关业务。

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