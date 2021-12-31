记者 薛 严

原标题：双管齐下 韩国加速迈向碳中和

12月14日，韩国产业通商资源部表示，以韩澳首脑会谈为契机，韩国于13日同澳大利亚签署“关键矿产供应链合作”“碳中和技术落实计划及清洁氢能经济合作”两份谅解备忘录，加强关键矿产供应链和碳中和技术领域合作。这是韩国自2020年10月发表“2050碳中和宣言”以来，在碳中和相关国际合作道路上迈出的又一关键步伐。在走向碳中和的道路上，韩国政府坚持两条腿走路，一方面鼓励企业加快技术革新，给予政策支持，另一方面积极寻求国际合作，以外促内。

2050碳中和委员会发挥中枢作用

韩国自20世纪70年代开始，经济发展走上快车道，逐渐成为世界重要经济体。但随着经济的高速发展，其能源环保领域面临的压力也越来越大。当前，韩国温室气体排放总量在世界排名第11位，石化和钢铁等制造业比重偏高，煤炭发电比重达到40%。

为解决环保问题，同时利用在氢能源、电池制造等领域已有的技术优势完成新时期经济转型，韩国政府决定主动求变，以碳中和为契机，积极培育数字经济、环保型战略新兴产业。为此，总统直属的“2050碳中和委员会”于2021年5月应运而生。该委员会成员的构成为：国务总理、民间委员78名，中央行政机关高级官员18名。委员会作为碳中和政策的指挥塔，负责碳中和相关政策的审议和执行过程中的监督等。

2021年10月，韩国总统文在寅在2050碳中和委员会第二次全体会议上表示，韩国政府决定将2030国家自主贡献目标（世界各国根据自身情况确定的应对气候变化行动目标）从原先的26.3%上调至40%，并强调这是韩国政府根据当前条件制订的最大目标，以此向国际社会彰显政府实现碳中和的坚定决心。确立此目标，意在促使韩国经济可持续发展并提升国家竞争力，政府将加速减少温室气体排放量。

面对企业忧虑，文在寅总统表示，政府深知产业界和劳动界的担忧，因此将在政策、财政方面提供大力支持，不会加重企业负担。

对国内企业积极引导

12月10日，韩国政府在总统府邀请碳中和先进企业举行战略报告会，公布了“工业与能源碳中和大转型愿景与战略”。根据该战略，韩国政府树立了成为“引领低碳经济的世界四大工业强国”之一的高目标，为此将在能源供应、流通、消费等全过程实现清洁能源转型。一是政府将加大在氢能、可再生能源、电网等领域的基础设施投资，为无碳电能和清洁氢能的供应打基础；二是到2034年淘汰24座老旧煤炭发电机组，将煤炭发电配额制度向民间领域推广，通过这些努力争取到2050年全面淘汰煤炭发电；三是政府将与公营企业合作扩大对碳中和项目的投资，并带领民间领域增加碳中和投资，目前韩国政府预计2025年官民对该领域投资达到94万亿韩元。

韩国总统文在寅在报告会上表示，企业是碳中和的主人公，政府支持企业的努力，将成为企业实现碳中和的坚强后盾。同时，政府将通过技术革新将能源价格维持在合理水平，并致力于确保经济安全，从而保障核心能源的稳定供应。

加快国际合作步伐

由于韩国国内市场狭小，技术应用需要更大的国际市场，同时在碳中和时代实现材料自给等目标需要关键矿产，自韩国政府公布碳中和远景目标以来，韩国产业通商资源部作为相关政策的具体执行部门，积极开展与美国、澳大利亚等国的相关合作。

韩美合作方面，韩国产业通商资源部长官文胜煜于11月在华盛顿会见美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆，决定升级双方已构建的“韩美能源政策对话”，将现有的局长级沟通渠道升级为部长级对话。韩美能源政策对话将分政策、技术、商用化三个部门，为两国脱碳化进程提供支援。通过此次韩美两国能源领域高层官员的互动，韩美双方决定：一是2022年初在韩国举行第一次部长级韩美能源政策对话，积极就碳中和深度合作进行研讨；二是由美国能源部和韩国产业通商资源部主导，在美国国家研究机构设立“韩美网络合作中心”，持续促进技术创新合作的专业人才交流；三是美方将支持韩方提出的“清洁氢能供应链倡议”；四是美国能源部将支持韩企在美国境内运输部门和电力部门推进的氢能相关实证项目。

韩澳合作方面，如文初提到，韩澳首脑于12月中旬会面，一方面确定了两国扩大关键矿产贸易、投资等加强供应链合作的内容；另一方面两国指定氢能供应链，碳捕集、利用与封存，低碳炼钢为2022年重点合作项目，并定于2022年初召开韩澳“碳中和技术运行小组”首次会议和企业间商务圆桌会议，继续就扩大碳中和相关核心技术合作进行商讨。

(责编：赵竹青、陈键)