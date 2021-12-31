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统计局：12月非制造业商务活动指数为52.7% 恢复步伐加快

2021年12月31日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，12月份，非制造业商务活动指数为52.7%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，非制造业恢复步伐加快。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，12月份服务业商务活动指数为52.0%，比上月上升0.9个百分点，显示服务业经营活动恢复步伐总体有所加快。但从市场需求看，新订单指数为48.2%，连续7个月位于临界点以下，表明服务业恢复基础尚不牢固，企业对市场走势预期较为谨慎。

建筑业方面，受寒潮降温天气及“两节”临近等因素影响，建筑业商务活动指数为56.3%，比上月下降2.8个百分点，反映建筑业生产扩张有所放缓。近期保供稳价政策不断显效，建筑业投入品价格指数为48.1%，连续两个月低于临界点，企业成本压力得到一定程度缓解。

以下为各项分类数据：

新订单指数为48.4%，比上月下降0.5个百分点，低于临界点，表明非制造业市场需求回落。分行业看，建筑业新订单指数为50.0 %，比上月下降4.2个百分点；服务业新订单指数为48.2%，比上月上升0.3个百分点。

投入品价格指数为49.3%，比上月下降1.5个百分点，低于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平回落。分行业看，建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月上升3.2个百分点；服务业投入品价格指数为49.6%，比上月下降2.2个百分点。

销售价格指数为48.1%，比上月下降2.0个百分点，低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平较上月下降。分行业看，建筑业销售价格指数为51.0%，比上月下降1.5个百分点；服务业销售价格指数为47.6%，比上月下降2.0个百分点。

从业人员指数为47.6%，比上月上升0.3个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为51.8%，比上月上升0.5个百分点；服务业从业人员指数为46.8%，比上月上升0.2个百分点。

业务活动预期指数为57.3%，比上月下降0.9个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业多数企业对近期市场恢复保持信心。分行业看，建筑业业务活动预期指数为59.9%，比上月上升1.6个百分点；服务业业务活动预期指数为56.9%，比上月下降1.3个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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