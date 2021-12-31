原标题：国内首个四价流脑结合疫苗正式获批

辉瑞投资有限公司和康希诺生物股份公司近日共同宣布，首款ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体），商品名称为曼海欣（以下简称：四价流脑结合疫苗）正式获得国家药品监督管理局批准，用于预防3月龄至3周岁（47月龄）儿童因A群、C群、W135群和Y群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎（以下简称“流脑”）。作为我国首个且唯一覆盖A、C、W135、Y四种血清群的流脑结合疫苗，助力升级现有流脑疫苗免疫策略，扩充高发病年龄组的致病血清覆盖，填补国内尚无四价流脑结合疫苗的空白。

“在我国，流脑是被公众低估的儿童急性感染性疾病之一。”北京儿童医院原副院长、儿童呼吸和感染性疾病专家杨永弘教授表示：“3月龄婴儿体内有流脑母传抗体者比例低，且抗体衰减速度快，1岁以内发病例数多，年龄越小病死率越高。根据公共卫生科学数据中心，流行性脑脊髓膜炎数据库显示，每4个1岁以下的流脑患儿中，就有一例死亡 。因此，我们尤其需要重视对小月龄婴儿的保护。”

流脑的致病菌为脑膜炎奈瑟球菌，该菌通过呼吸道传播，可由鼻咽部侵入血循环，最后定位于脑膜及脊髓膜，形成化脓性炎症。流脑发病具有不确定性，初始症状可能不典型，类似于感冒或流感，较难诊断。流脑疾病进展迅速、结局凶险，如果没有及时治疗，可在24小时内危及生命，即便经治疗存活后的患者也可能会留有智力迟钝、听力损害、截肢等严重的长期后遗症。

目前，流脑依然是全球公共卫生领域面临的严峻挑战。世界卫生组织发布的《2030年战胜脑膜炎》计划中，倡议“消除细菌性脑膜炎流行，使疫苗可预防的细菌性脑膜炎病例减少50%并使死亡减少70%” 。

杨永弘表示：“近年来，流脑致病血清群发生了明显变化，呈现多元化趋势。数据显示，我国流脑主要致病血清群经历了不同阶段，从以前的A群为最优势血清群，转为后来的C群居多，再到目前出现A、B、C、W135、Y群等多种血清群多元化趋势 。因此，开发并积极应用血清群覆盖更广泛的流脑疫苗，将更有助于加强我国流脑疾病防控能力建设。”（汤彦俊）

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