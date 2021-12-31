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央行：为房地产市场项目并购营造良好的融资环境

2021年12月31日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：央行：为房地产市场项目并购营造良好的融资环境

　　近日中国央行、银保监会联合对金融机构发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，中国央行金融市场司司长邹澜30日在北京出席新闻发布会时称，上述文件从稳妥有序开展并购贷款业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高兼并收购服务效率、做好风险管理等方面，鼓励金融机构提高服务效率，为并购营造良好的融资环境，助力化解风险、促进行业出清。

　　邹澜指出，房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险、实现出清最有效的市场化手段。中国房地产行业的市场化程度较高，从近几年的数据看，现有的10万余家房企中每年都会有将近500家的企业进入司法破产重整，这是行业优胜劣汰、实现出清的重要方式。

　　“对于已经出险和资金周转困难的房企集团持有的优质项目子公司股权或资产，不少行业内的优质民营、国有企业是有购买意愿的，这也就相应产生了专门的合理融资服务需求。”邹澜称，为了充分发挥项目并购在防范化解房地产市场风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用，同时进一步强调市场化、法治化风险化解原则，央行、银保监会联合出台了上述文件。

　　他强调，从长远看，通过并购等市场化方式推动房地产市场的结构性调整，有利于高负债企业集团资产、负债双瘦身的同时保护住房消费者合法权益，有利于引导市场各主体更加重视项目本身的风险评估与管理，有利于形成房地产新发展模式，促进房地产业的良性循环和健康发展。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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