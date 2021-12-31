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孙国峰：央行发放第一批碳减排支持工具资金855亿元

2021年12月31日09:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：孙国峰：央行发放第一批碳减排支持工具资金855亿元

中国央行货币政策司司长孙国峰30日在北京出席新闻发布会时透露，央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元(人民币，下同)，支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元，共2817家企业，带动减少排碳约2876万吨。

为促进绿色低碳发展，中国央行并行推出了两个新的结构性货币政策工具。孙国峰表示，一个工具是碳减排支持工具，以稳步有序、精准直达的方式支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点减碳领域的发展，撬动更多社会资金促进碳减排。

另一个工具是2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和煤层气开发利用等七个领域。

“两个工具既各有侧重，也有共同点，碳减排支持工具重点支持清洁能源。支持煤炭清洁高效利用专项再贷款重点支持作为传统能源的煤炭煤电的清洁高效利用。”孙国峰说。

他称，这是考虑到中国具有“富煤”的资源禀赋，要“先立后破”“两条腿走路”，在支持清洁能源发展的同时继续支持煤炭煤电的清洁高效利用，既保障能源供应安全，也有助于科学有序减碳。

孙国峰还提到，两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制，金融机构自主决策、自担风险向相关领域内的企业发放优惠利率贷款，中国央行对于符合要求的贷款按贷款本金的一定比例予以低成本资金支持。碳减排支持工具的支持比例是60%，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的支持比例为100%，利率均为1.75%。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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