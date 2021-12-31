原标题：中国继续减税降费 宏观税负预计降至15.2%左右

2016年至2021年，中国新增减税降费累计超8.6万亿元(人民币，下同)，宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右。

30日在北京召开的全国税务工作会议公布了上述数据。此次会议以视频形式召开，国家税务总局局长王军作工作报告。

会议介绍，2022年，中国各级税务机关将高效落实减税降费政策，服务经济社会发展大局。认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等企业行业的支持力度。确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落地生根。既算清纳税人缴费人的红利账，又算好减税降费政策实施的效应账，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。

同时，依法依规组织税收收入，做好社保费和非税收入划转后的工作，优化税收营商环境，加强税收监管和税务稽查。对各种偷逃税行为，一律严惩不贷。

2022年，中国还将持续完善“一带一路”税收征管合作机制，全力筹办好2022年金砖国家税务局长会议。加强疫情形势下与国际税收组织的线上交流，增强中国税务的国际传播力。

此次会议还介绍，2021年，全年新增减税降费预计超1万亿元，国务院第八次大督查结果显示，减税降费落实到位、成效明显。通过落实缓税等政策，预计将为制造业中小微企业办理缓税(费)2000亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税270亿元。通过落实研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。税务机关统筹推进减税降费和组织收入，圆满完成预算确定的收入任务，激发了市场主体活力、保障国家财力。

2021年，中国税务机关推出并全面落地100条便民办税举措。同时，打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动圆满收官，共依法查处涉嫌虚开骗税企业44万户，挽回税收损失909亿元，抓获犯罪嫌疑人43459人，5841名犯罪嫌疑人慑于高压态势主动投案自首。

2021年，中国税务机关对有涉税问题的高收入人群，形成了先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法进行立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的在查处后公开曝光的“五步工作法”，有力防范化解了一些风险隐患。 (记者 赵建华)

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