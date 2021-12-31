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广州首创4K+5G融媒体普法

2021年12月31日09:24 | 来源：光明日报
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原标题：广州首创4K+5G融媒体普法

“全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。”为进一步提高市民对普法工作的知晓率和参与度，广州市司法局日前开启4K+5G融媒体普法体验活动，让法律走到群众身边，走进群众心中。

据了解，这是国内首次采用声光电、立体式、沉浸式、互动式的技术手段，通过场景体验、互动游戏、有奖问答等形式，打造既有“颜值”又有内涵的融媒体普法。以沉浸体验的方式全方位、多维度展示了广州全力打造法治城市标杆的决心，是广州普法工作的又一创新举措。

主办方希望通过这种生动新颖、寓教于乐的形式，让大家近距离感受法治广州的魅力，感受法律的温度和力量。

在全面总结广州市35年普法工作经验的基础上，广州市司法局坚持创新驱动，汇聚各方资源，不断增强普法工作的针对性和实效性。在国家级的中国（广州）超高清视频创新产业示范园区，举办此次广州普法融媒体体验活动，让广大市民群众有机会深度感受4K+5G新媒体新技术带来普法新体验。

据介绍，借助新媒体新技术，运用“4K+5G”科技手段增强体验感，通过场景体验、互动游戏、有奖问答等形式，打造既有“颜值”又有内涵的沉浸式普法。借助抖音、微信等新媒体平台，吸引市民关注度和参与度，让法治宣传寓教于乐、深入人心。

同时，安排普法主体单位深度参与，整合全市普法主体责任单位普法资源，形成合力，交流互动提升，实现更好更全面的普法效应。提高普法服务和普法产品质量，为法治广州建设发挥更积极的作用。

站在全面依法治国新征程上，广州“八五”普法工作积极探索、大胆实践，不断总结提炼出具有广州特色的新经验，奋力谱写新时代法治广州建设新篇章。（光明日报全媒体记者雷爱侠）

(责编：赵竹青、陈键)

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