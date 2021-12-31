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税务总局：对各种偷逃税行为一律严惩不贷

2021年12月31日09:24 | 来源：中国新闻网
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原标题：税务总局：对各种偷逃税行为一律严惩不贷

12月30日，全国税务工作会议在北京召开。会上释放一系列重磅信号，值得关注。

五步工作法监管涉税问题高收入人群

会议指出，2021年，及时总结对有涉税问题的高收入人群实施监管的有效做法，形成了先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法进行立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的在查处后公开曝光的“五步工作法”，有力防范化解了一些风险隐患。

对各种偷逃税行为一律严惩不贷

会议指出，2022年，要切实加强税收监管和税务稽查，着力提升税收治理效能维护国家税收安全。落实好常态长效打击“三假”工作机制，对各种偷逃税行为，一律严惩不贷。推进精准性监管，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例。着力推动建立健全跨部门协同监管机制，持续加大典型案件曝光力度，不断提高税法遵从度。

全年新增减税降费预计超1万亿元

会议指出，统筹推进减税降费和组织收入，圆满完成预算确定的收入任务，更好激发市场主体活力、保障国家财力。全年新增减税降费预计超1万亿元，国务院第八次大督查结果显示减税降费落实到位、成效明显。

围绕提振工业经济运行、促进能源电力保供，有力高效落实缓税等政策，预计将为制造业中小微企业办理缓税(费)2000亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税270亿元。全力落实好年内两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。

继续扩大推送减税降费红利账单试点

会议要求，2022年要高效落实减税降费政策，尽心服务经济社会发展大局。坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等企业行业的支持力度。继续用好“短平快优九个一”工作法，确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落地生根。

密切做好政策运行情况的跟踪分析，既算清纳税人缴费人的红利账，继续扩大推送减税降费红利账单试点并逐步推行，又算好减税降费政策实施的效应账，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。

宏观税负预计降至15.2%左右

会议指出，在加强税收监管方面，从“主要依靠经验检查或外部举报发现”到“依托税收大数据精准分类监管”，在切实维护国家税收安全的同时更好服务国家治理。

宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右，同期实际征收率不断得以提高，稽查立案检查户数下降37%，但户均查补收入增长了近2倍，纳税人满意度综合得分提高至87.2分。

绝不收“过头税费”

会议要求，2022年要依法依规做好组织收入工作，着力确保平稳协调安全可持续增长。坚持在“平稳、协调、安全、持续”上下功夫，确保完成全年预算任务，始终把依法依规贯穿于组织收入全过程，绝不收“过头税费”。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)

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