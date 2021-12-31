近日，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）通过线上线下相结合的方式，举行了第二届数据建模大赛暨第一届IT技能竞赛颁奖仪式。据了解，此次竞赛进一步激发了邮储银行科技创新和新技术应用的积极性，促进了技术和业务的融合与交流，提升了全行IT技术水平和产品创新能力，推动了数据赋能迈上新台阶。

邮储银行相关负责人介绍，第二届数据建模大赛设置数据建模竞赛、数据应用成果竞赛两个独立单元，聚焦零售金融、乡村振兴、服务实体经济、金融风险防控四大领域，选题覆盖“三农”业务、理财业务、手机银行、信用卡、代理金融、风险管理等多个方向，覆盖数据模型研发、应用、效果评估等多个环节，切实贴合邮储银行数字化转型工作需要。与上一届比赛相比，本届大赛参赛者范围进一步扩大，面向全国邮政金融员工，共吸引228支队伍、共计1113人报名参赛，邮银协同、总分联动、业技融合的队伍占比超70%。经过初赛、复赛及应用成果评选，晋级决赛的26支队伍通过线上方式进行了比拼。参赛队伍各展其能，展示了模型构建过程及应用价值。最终，评选出一等奖4名、二等奖8名、三等奖14名。此外，大赛还评选出20个优秀奖和30项优秀应用成果奖。

该负责人还表示，第一届IT技能竞赛旨在鼓励创新，引导全行积极开展产品创新和新技术应用研究。竞赛设置两项个人赛项目和一个团体赛项目，共有803人参加个人赛，198个团队参加团体赛。竞赛过程中，各级参赛机构立足业务发展需要，积极开展5G、机器人流程自动化（RPA）、大数据、人工智能、自然语言处理等新技术应用研究和产品创新设计，产生了一批优秀作品。经过多轮比拼和角逐，共评出一等奖2名、二等奖6名、三等奖10名、优秀奖16名和新秀奖20名。团体赛共评出一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项、优秀奖26项。

“下一步，邮储银行将继续做好大赛‘后半篇’文章，积极推动优秀设计创意落地，加快优秀应用案例推广，加强业技融合与总分协同，深化科技赋能，推动高质量发展。”该负责人说。

(责编：董童、李源)