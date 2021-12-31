原标题：埃及法老木乃伊首次“数字化解封”

近日，埃及科学家首次使用三维CT（计算机断层扫描）成像对法老阿蒙霍特普一世的木乃伊进行“数字化解封”并公布了其面部细节。研究发现，阿蒙霍特普的外貌看起来很像他的父亲：下巴很窄，鼻子很小，卷发，上牙略微突出。这是三千年来阿蒙霍特普一世的木乃伊首次被虚拟“打开”。他们在28日的《医学前沿》杂志报告了这一发现。

所有在19世纪和20世纪发现的埃及皇家木乃伊早已开放以供研究。但有一个例外：埃及考古学家一直不敢打开法老阿蒙霍特普一世的木乃伊，这不是因为“法老们的诅咒”的神话，而是因为他被完美地包裹着，装饰着美丽的花环，脸部和脖子上盖着一个精致逼真的、嵌满五颜六色石头的面具，研究人员不忍心破坏。但现在，科学家们另辟蹊径，揭示了法老的真容。

阿蒙霍特普木乃伊上一次被“打开”是在公元前11世纪。根据象形文字的记录，在埃及第21王朝后期，祭司为了修复盗墓者造成的破坏，修整并重新埋葬了这具木乃伊。这距离阿蒙霍特普一世最初被制作成木乃伊和埋葬已经过去了四个多世纪。

该研究的第一作者、埃及开罗大学医学院放射学教授、埃及木乃伊项目放射学家萨哈尔·萨利姆博士表示，阿蒙霍特普一世的木乃伊在现代从未被打开，通过数字化方式“打开”木乃伊的包装，并“剥离”他的虚拟层——面具、绷带和木乃伊本身，科学家就可以对这位保存完好的法老进行前所未有的详细研究。

“我们发现，阿蒙霍特普一世去世时约为35岁，他的身高大概1.69米，牙齿很好，接受过割礼。在木乃伊包裹中，他戴着30条护身符和一条镶着金珠的独特金腰带。”萨利姆说，“除了他第一次埋葬后被盗墓者留下许多‘扫荡’残骸的痕迹外，我们找不到任何因疾病造成的伤口或毁容证据来证明其死因。他的内脏已经被取出，但大脑和心脏还在。”

阿蒙霍特普一世是埃及第18王朝的第二位法老，大约在公元前1525年至公元前1504年统治埃及。阿蒙霍特普一世的木乃伊于1881年在埃及南部的考古遗址代尔埃尔巴哈里和其他重新埋葬的皇家木乃伊中被发现。（实习记者张佳欣）

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