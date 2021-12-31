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我国现有行政村全面实现“村村通宽带”

2021年12月31日09:28 | 来源：科技日报
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原标题：我国现有行政村全面实现“村村通宽带”

　　“截至2021年11月底，我国现有行政村已全面实现‘村村通宽带’（通宽带是指已通光纤或通4G），贫困地区通信难等问题得到了历史性解决。”12月30日，工信部召开“村村通宽带”新闻发布会，工信部信息通信发展司司长谢存表示，其中超过99%的村实现光纤和4G网络双覆盖，超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖。

　　谢存介绍，“十三五”初期，我国有约5万个行政村未通宽带，15万个行政村宽带接入能力不足4Mb/s，这些行政村位置偏远，建设成本高，用户分散且消费能力低。2015年10月国务院常务会审议通过建立电信普遍服务补偿机制，先后部署七批建设任务，累计支持全国13万个行政村光纤网络和6万个农村4G基站建设，推动行政村、贫困村、“三区三州”深度贫困地区通宽带比例分别从不足70%、62%和26%提升至100%，农村光纤平均下载速率超过100Mbps。

　　“那曲、阿里的平均海拔在4500米以上，被称为‘生命禁区’，在那里行走就相当于内地负重40公斤。平均气温低至零下2℃，全年有效施工期仅6个月。永久性高原冻土层坚如磐石，施工前要用牛粪烧3个小时以上，直至冻土化开才能安插杆路，有时一天下来也立不上几根杆子。”在西藏自治区通信管理局局长闫宏强的描述里， “村村通宽带”之难可见一斑。

　　工信部还推动落实基础电信企业面向农村脱贫户持续给予5折及以下基础通信服务资费折扣，精准降费惠及农村脱贫户超过2800万户，累计让利超过88亿元。目前，农村互联网普及率达到59.2%，较“十三五”初期翻了一番，城乡普及率差异缩小15个百分点。

　　谢存介绍，“十四五”时期将重点聚焦农村网络深度覆盖和高质量发展，全面实施新一轮电信普遍服务项目，保持未通宽带行政村动态清零，鼓励基础电信企业在农村地区开展5G、千兆光纤等高质量网络建设。

　　财政部经济建设司副司长邹素萍透露，初步考虑，“十四五”期间，中央财政将安排补助资金100亿元左右，继续支持农村及偏远地区电信普遍服务工作。（记者崔爽）

(责编：赵竹青、陈键)

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