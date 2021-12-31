原标题：浦发信用卡年度账单出炉，邀您开启“2021奇妙时光机”

岁末已至，浦发银行信用卡在为客户提供2021年度账单时，通过温暖人心的叙述方式，与广大持卡人一起回顾一整年的消费时光。

此次浦发信用卡年度账单以“2021奇妙时光机”为主题，持卡人进入“浦大喜奔APP”搜索“年度账单”即可开启专属时光之旅。账单上的设计颇具趣味，将原本偏重功能性的数据罗列进行场景式创意演绎，以手绘星球为载体，串联起账单金额、消费偏好、消费趋势等多个维度数据，让持卡人在每个不同的“时光星球”页面，都能拾起有浦发信用卡陪伴的美好点滴。

浦发信用卡年度账单在帮助持卡人暖心回顾一整年的用卡情况之余，更是以丰厚的新年回馈传达出感恩心意。据悉，2021年12月31日至2022年1月4日，持卡人在浏览完年度账单后，可以进入心愿选择页，在“返额福袋”“幸运积分彩蛋”“学富五车”“购物回血”四大心愿中任意选择一个，即可获赠惊喜随机权益。选取“返额福袋” “学富五车”“购物回血”心愿的持卡人，可随机抽取最高666元刷卡金，分别根据年度消费金额、热销图书专区购书金额、多元商城消费金额中最接近且不高于抽中刷卡金面值的金额进行返还。

“幸运积分彩蛋”心愿则是以积分回馈为主打，持卡人最高可抽取666666积分。权益内容覆盖持卡人积分消费、阅读、购物等多样化的生活场景。值得一提的是，年度账单同样呼吁守护地球的节能减排概念，通过电子账单的形式，落实环保行动。本次年度账单回馈兼顾了个性化与互动性，感恩一年的陪伴和支持，深刻彰显出浦发信用卡对于客户的关怀本色以及践行绿色低碳的环保理念。

(责编：董童、李源)