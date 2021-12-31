人民网北京12月31日电（记者乔雪峰）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。交通运输部党组成员、副部长汪洋在致辞时表示，要加快建设交通强国，努力当好现代化的“开路先锋”。

“我国已建成交通大国，大踏步赶上了时代，正昂首迈入加快建设交通强国的新征程。”汪洋表示，一直以来，我国始终注重发挥交通运输在经济社会发展和国家现代化建设中的先行引领作用，交通运输事业取得了举世瞩目的成就，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里。

汪洋指出，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，交通运输要更好服务宏观经济大盘和社会大局稳定，确保交通运输经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。

围绕扎实有效稳定交通固定资产投资，汪洋介绍，今年1-11月，完成交通固定资产投资3.28万亿，预计全年新改（扩）建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里，充分发挥了对经济的拉动作用。下一步，将面向国家重大战略布局，加快建设现代化高质量综合立体交通网，推进国家综合立体交通网主骨架建设，加强沿江沿海沿边等战略骨干通道建设，高质量推进川藏铁路及配套公路、深中通道等重大项目建设。加强交通运输新型基础设施建设，推动基础设施数字化、网联化升级。

谈及坚持服务推动共同富裕，汪洋表示，要大力推进“四好农村路”高质量发展，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，深化“美丽农村路”建设。不断提高城乡交通运输公共服务均等化水平，切实增强运输服务便民惠民利民能力。进一步完善无障碍出行服务体系，提高运输服务精细化水平，牢牢守住安全发展底线，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

针对深入推进创新驱动发展，汪洋说，要推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通深度融合，大力发展智慧交通和智慧物流，支持发展交通运输路衍经济、枢纽经济、平台经济、通道经济、高铁经济、低空经济等，推动交通运输新业态规范健康稳定发展，不断增强发展新动能。

“我们还要着力推动交通运输绿色低碳转型，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。推动交通运输高质量发展，必须坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路。”他说，在碳达峰碳中和框架下，要全面推进交通运输绿色低碳转型。优化调整运输结构，推进大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”“公转水”。推动交通用能低碳多元化发展，推进新能源、清洁能源应用。鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳。

围绕全力保障国内国际物流供应链稳定畅通，汪洋说，截至11月底，推动中欧班列开行约1.4万列，同比增长20.3%，开行国际货运航班7.4万班，同比增长25.8%，完成国际航线货邮运输量241.5万吨，完成国际道路运输4200万吨，为促进经济循环和产业链畅通提供重要保障。

“今年中央经济工作会议强调，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。我们将加强统筹指挥调度，充分挖掘集疏运潜力，全力做好粮食、煤炭、天然气等关系国计民生的重要物资运输保障，服务国民经济健康平稳运行。”他说。

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