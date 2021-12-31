人民网北京12月31日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展了室内装修材料产品质量国家监督抽查。本次抽查了1044家企业生产的1051批次产品，涉及采暖用散热器、溶剂型木器涂料、防火门、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、陶瓷砖、中密度纤维板、刨花板等7种室内装修材料产品。其中1批次陶瓷砖产品涉嫌无CCC证书生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。共对1043家企业生产的1050批次产品进行了检验，发现136批次产品不合格，不合格发现率为13.0%。

市场监管总局介绍，本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业74家，有8家企业本次抽查仍不合格，66家企业合格。此外，在本次抽查中，山东省淄博市桓台县果里镇永恒采暖设备厂违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查。

据介绍，室内装修材料是指铺设、粘贴或涂刷在建筑物内墙、地面、顶棚等表面的装修装饰材料，并可兼具保温、隔热、防火、防潮和美化室内环境等功能作用，与人民生活密切相关。该类产品近3年整体不合格发现率分别为13.7%、16.4%、13.0%。

室内装修材料产品近3年国家监督抽查情况。图片来源于市场监管总局

采暖用散热器不合格发现率为13.8%。本次抽查了13个省（区、市）109家企业生产的109批次产品，发现15批次产品不合格，不合格发现率为13.8%，较上次抽查下降2.2个百分点。本次重点抽查了天津市、河北省、山西省、山东省、浙江省、辽宁省6个产业集聚区的生产企业，其中，山西省抽查了10批次，检出6批次产品不合格，不合格发现率最高。

溶剂型木器涂料不合格发现率为10.5%。本次抽查了10个省（市）95家企业生产的95批次产品，发现10批次产品不合格，不合格发现率为10.5%，较上次抽查上升8个百分点。本次重点抽查了产业集聚区广东省的53家企业，占抽查企业总数的55.8%，不合格发现率为13.2%。抽查发现韶关市、江门市、惠州市不合格发现率高于广东省的平均水平。

防火门不合格发现率为19.2%。本次抽查了18个省（区、市）198家企业生产的198批次产品，发现38批次产品不合格，不合格发现率为19.2%。本次共在浙江省、广东省、河北省、江苏省、四川省、山东省六个集中产区抽查了130批次，约占抽查总批次的65.7%，不合格发现率为20.8%。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材不合格发现率为11.2%。本次抽查了21个省（区、市）233家企业生产的233批次产品，发现26批次产品不合格，不合格发现率为11.2%，较上次抽查下降6.4个百分点。

陶瓷砖不合格发现率为9.6%。本次抽查了10个省（市）245家企业生产的252批次产品，其中1批次产品涉嫌无CCC证书生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。共对251批次产品进行了检验，发现24批次产品不合格，不合格发现率为9.6%，较上次抽查下降4.4个百分点。本次共在广东省、福建省、山东省、四川省四大产业集聚区抽查了239批次，约占抽查总批次的95.2%，不合格发现率分别为9.6%、7.1%、21.1%、7.1%。

中密度纤维板不合格发现率为15%。本次抽查了17个省（区）80家企业生产的80批次产品，发现12批次产品不合格，不合格发现率为15%，较上次抽查下降8.1个百分点。本次共在山东省、广西壮族自治区、广东省、河北省四大产业集聚区抽查了50批次，占抽查总批次的62.5%，不合格发现率分别为7.7%、11.1%、15.4%、26.7%。

刨花板不合格发现率为13.1%。本次抽查了14个省（区、市）84家企业生产的84批次产品，发现11批次产品不合格，不合格发现率为13.1%。本次在广东省、山东省、河北省三大产业集聚区抽查了41批次，占抽查总批次的48.8%，上述3个省的不合格发现率均高于全国平均水平。

市场监管总局要求， 针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）要做好如下工作：

一是强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品，依法采取查封、扣押等措施，严禁企业出厂销售。对不合格企业，尤其是拒检企业和连续抽查不合格企业，进一步明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。

二是开展质量专项治理。河北省、山西省、山东省、广东省等地市场监管部门，要针对采暖用散热器、溶剂型木器涂料、陶瓷砖、中密度纤维板、刨花板等辖区产业集聚产品开展专项整治，加大辖区内重点生产企业监督检查力度，综合运用多种手段，保持质量监管高压态势，严肃处理质量违法行为，着力提升质量水平。

三是督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，保障产品质量安全。

四是加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构，帮助企业深入查找原因，提出改进措施和解决方案，促进行业质量水平提高。

(责编：李楠桦、高雷)