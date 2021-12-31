人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。荣耀CEO赵明在主旨发言环节表示，5G和AI推动着数字化变革时代的来临，科技行业正迎来前所未有的机遇，这将加速中国经济向高质量发展迈进，创新正成为高质量发展的“第一动力”。

赵明介绍说，荣耀作为一家科技企业，坚持把创新、品质和服务作为荣耀面向未来的战略控制点，打造极致的产品和服务。同时，荣耀相信只有坚持长期价值、开放创新，带动产业链上下游合作伙伴共同发展，才能助推整个产业升级。

“目前，荣耀万名员工中，50%以上是研发人员，我们在北京、西安、深圳、南京等城市布局了多个研发中心和百余个创新实验室，长期在影像、通信、性能、设计、隐私安全等领域积蓄能量。”他说，在产品研发上，荣耀坚持“双轮驱动”，一个轮子把握消费趋势，洞察消费者反馈，以便产品团队推出能为消费者创造价值的产品；另一个轮子着力技术创新，在底层和应用技术上引领消费需求。

赵明认为，人才是实现创新突破的核心力量，也是高质量发展的基石。荣耀智能制造中心的研发人员和技术工人比例达到1：4，员工的薪酬相比行业平均水平高出40%-50%，以高薪资的方式大大提升了员工的稳定性和持续高效的品质输出，反而最终降低了综合成本，也推动了高质量就业。

“产业协同创新是经济高质量发展的关键。荣耀智能制造中心还有一个重要职责，即在孵化自身先进制造能力的同时把这种能力赋能给我们的OEM合作伙伴，带动、提升制造产业链的整体质量水平，实现快速、及时、高质量的上量交付，助推我国制造产业链向全球产业链、价值链的中高端迈进。”他说。

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