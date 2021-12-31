人民网北京12月31日电 （王仁宏）推进保障性住房建设是住房供给侧结构性改革的重要举措，对实现全体人民住有所居、促进社会和谐稳定具有重大意义。其中，工程质量是保障性住房建设管理的核心，关系到住房保障政策的有效落实，是新发展阶段满足居住条件的最基本要求，也是住房需求从“有没有”转为“好不好”的关键。

近日，为扎实推进保障性住房建设决策部署，进一步提升工程质量，保障人民群众切身利益，住房和城乡建设部办公厅发布《关于加强保障性住房质量常见问题防治的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。《征求意见稿》要求，各级住房和城乡建设主管部门要坚持以人民为中心的发展思想，站在讲政治的高度，深刻认识提升保障性住房质量的重要意义，切实解决质量常见问题，让住房困难群众住得进、住得好。

在执行规范方面，《征求意见稿》强调各地强化底线要求，结合实际和群众反映的突出问题，制定本地保障性住房质量常见问题防治要点，在渗漏、隔音、室内空气质量、裂缝、固定家具安装、管线设置、外墙脱落等方面，确保达到室内空气健康、室内建筑面层平整无开裂、固定家具安装牢固美观等最基本的控制要求。

例如，在室内隔声防噪方面，《征求意见稿》提出楼板、墙体上各种孔洞均应采取可靠的密封隔声措施，门窗和隔墙隔声性能优良，产生噪声和振动的设备应具有减隔振措施。电梯井道、机房不应贴邻卧室，或设置有满足隔音要求的措施。外部噪声源传播至卧室的噪声限值昼间不大于40dB，夜间不大于30dB，内部建筑设备传播至卧室的噪声限值不大于33dB。楼板厚度不小于100mm且隔音构造符合标准要求，现场测量的计权标准化撞击声压不应大于65dB。

室内装饰装修材料应绿色环保，性能指标符合《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》，或达到绿色建材评价认证标准。室内空气污染物甲醛含量不大于0.07mg/m3、总挥发性有机物（TVOC）不大于0.45mg/m3。卫生间存水弯水封及地漏构造水封深度均不应小于50mm。厨房排烟道应有防止支管回流和竖井泄漏的措施。

为切实提升保障性住房质量，《征求意见稿》在完善资金管理制度、推动工程质量保险、开展专项审查、创新组织管理方式、强化责任落实五方面提出制度完善措施，要求各地严格履行法定的基本建设程序，结合实际不断创新完善保障措施。确保资金支持到位，严禁恶意压价、低水平建设。积极推进工程造价改革，全面推行施工过程价款结算，加强合同履约管理。建立完善激励和惩戒机制，将防治工作作为财政资金绩效评价的重要内容。

此外，要积极探索保障性住房质量潜在缺陷保险制度，通过保险的风险事故预防和费率调节机制，加强风险管控，强化保险机构对施工过程监督，保障建筑工程质量，保证使用者权益。

(责编：王仁宏、高雷)