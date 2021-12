人民网北京12月31日电 (记者王连香)近日,交通运输部印发通知,公布了2021年度交通运输重大科技创新成果库入库成果,经广泛征集、专家评审、网上公示,312项成果入选。

据介绍,交通运输部于2018年启动交通运输重大科技创新成果库(以下简称成果库)建设,面向全行业培育和评选科技项目(含重大科技创新项目和成果推广项目)、专利、论文、专著4类成果。成果库是协调推进科技创新工作的重要举措,是交通运输行业重大科技创新成果汇集和展示的平台。2018年至2020年,共有292项科技项目、172项专利、288篇论文、126本专著入选成果库,相关信息在交通运输部政务信息公开栏、交通运输部科技管理信息系统网站集中展示,供行业交流、使用。

2021年度入库成果共有五大类,包括“复杂山区穿越热带雨林国道升级改造成绿色高速公路关键技术”等59项重大科技创新项目、“农村公路路况检评及决策分析成套技术”等50项科技成果推广项目、“钢混叠合的混合梁桥施工方法”等50项专利、“Experimental study of the performance of porous ultra-thin asphalt overlay(多孔沥青超薄磨耗层性能研究)”等101篇论文、《轮胎橡胶改性沥青原理》等52本专著,展示了交通运输科技创新的先进水平和发展方向。

(责编:王连香、高雷)