人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

312项成果入选2021年度交通运输重大科技创新成果库

2021年12月31日15:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发通知，公布了2021年度交通运输重大科技创新成果库入库成果，经广泛征集、专家评审、网上公示，312项成果入选。

据介绍，交通运输部于2018年启动交通运输重大科技创新成果库（以下简称成果库）建设，面向全行业培育和评选科技项目（含重大科技创新项目和成果推广项目）、专利、论文、专著4类成果。成果库是协调推进科技创新工作的重要举措，是交通运输行业重大科技创新成果汇集和展示的平台。2018年至2020年，共有292项科技项目、172项专利、288篇论文、126本专著入选成果库，相关信息在交通运输部政务信息公开栏、交通运输部科技管理信息系统网站集中展示，供行业交流、使用。

2021年度入库成果共有五大类，包括“复杂山区穿越热带雨林国道升级改造成绿色高速公路关键技术”等59项重大科技创新项目、“农村公路路况检评及决策分析成套技术”等50项科技成果推广项目、“钢混叠合的混合梁桥施工方法”等50项专利、“Experimental study of the performance of porous ultra-thin asphalt overlay（多孔沥青超薄磨耗层性能研究）”等101篇论文、《轮胎橡胶改性沥青原理》等52本专著，展示了交通运输科技创新的先进水平和发展方向。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部副部长魏山忠：提高水利保障能力 为经济社会发展提供有力支撑
　　人民网北京12月31日电 （记者余璐）12月31日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。…
张德强：自主创新是实现显示行业高质量发展的核心环节
　　人民网北京12月31日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部