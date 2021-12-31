人民网北京12月31日电 （记者余璐）12月31日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

水利部副部长魏山忠在致辞中表示，水是生存之本、文明之源，是经济社会发展的重要支撑和基础保障。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视水利工作，作出一系列重大决策部署，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，为系统解决我国新老水问题、保障国家水安全提供了根本遵循和行动指南。在党中央坚强领导下，全国上下同心协力，推动水利改革发展取得新的历史性成就，为经济社会发展提供了有力支撑。

水旱灾害防御能力全面提升。我国是世界上水旱灾害最为严重的国家之一。新中国成立以来，党中央、国务院高度重视水旱灾害防御工作，充分发挥社会主义制度优势，开展了大规模的水利建设，逐步形成了以河道及堤防、水库、蓄滞洪区为骨干的流域防洪工程体系和大、中、小、微结合的供水保障工程体系，大江大河干流基本具备防御新中国成立以来实际发生的最大洪水能力。今年汛期，全国大中型水库共拦蓄洪水1390亿立方米，减淹城镇1494个（次）、减淹耕地面积2534万亩、避免人员转移1525万人，最大程度减轻了洪涝灾害损失。经过大规模农田水利建设，我国农田有效灌溉面积从新中国成立之初的2.4亿亩发展到2020年的10.37亿亩，在741个重点旱区县建设了小型水库、引调提水工程和抗旱应急备用井等抗旱水源工程，极大提升了应对自然灾害能力，有力保障城乡供水安全，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

水资源利用效率和效益显著提升。水资源短缺且时空分布极不均衡是我国的基本水情。近年来，水利部坚持开源节流并重，水资源优化配置能力和集约节约利用能力明显增强。一方面，立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学规划建设南水北调等一批大型跨流域、跨区域调水工程，初步形成“南北调配、东西互济”的水资源配置总体格局，年调水能力达到640多亿立方米，为促进水资源与人口经济布局相均衡提供了重要基础。另一方面，坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，实施国家节水行动，强化水资源刚性约束。2020年，我国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，以占全球6%的淡水资源，保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。

饮水安全问题全面解决。饮水安全事关民生福祉，也是实现脱贫攻坚的重要内容。“十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，1710万建档立卡贫困人口饮水安全问题全面解决，1095万人口告别了高氟水、苦咸水。全国农村集中供水率和自来水普及率，分别达到88%和83%，困扰众多农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

水生态保护修复成效明显。践行绿水青山就是金山银山理念，重点流域和区域水生态保护修复不断加强。加快河湖生态流量确定，2018年以来，全国制定了333条重点河湖生态流量保障目标并推动落实，河湖生态流量管理显著加强。实施华北地区地下水超采综合治理，地下水超采局面得到有效缓解，河道生态功能逐渐恢复。完成长江经济带小水电清理整改，河道生态治理修复取得积极成效。实施黄河、塔里木河、黑河、石羊河生态修复，实现黄河干流连续22年不断流，黑河下游东居延海连续17年不干涸。实施白洋淀、衡水湖、永定河、扎龙湿地等生态补水，生态环境显著改善。实施引江济太水量调度，改善了太湖及周边河网水环境。实施珠江压咸补淡水量调度，确保了澳门、珠海及珠江三角洲供水安全。

魏山忠表示，刚刚闭幕的中央经济工作会议对2022年经济工作作出了重大部署，水利部将深入贯彻中央经济工作会议精神，找准水利工作服务保障经济社会发展大局的切入点、着力点，积极推出有利于经济稳定的政策措施，完善流域防洪工程体系，实施国家水网重大工程，复苏河湖生态环境，推进智慧水利建设，建立健全节水制度政策，强化体制机制法治管理，推动新阶段水利高质量发展，进一步提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力,在稳定宏观经济大盘中体现水利担当作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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