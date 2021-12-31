人民网北京12月31日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

2021年是“十四五”开局之年，也是电子信息产业迈向高质量发展的关键之年。维信诺科技股份有限公司董事长、总裁张德强在主旨发言环节表示，电子信息产业有几个支柱性的领域，是由算力、数据、通信、显示、动力等要素组成，它们的共同特征即重资金、人才密集、长周期、资源高度集中等等。

未来如何推动产业高质量发展? 张德强认为，从显示产业领域来看，自主创新是实现高质量发展的核心路径，只有通过自主创新才能打通最关键最核心的技术环节，解决卡脖子问题，才能实现科技自立自强。

张德强介绍，我国显示产业经历了几代跃迁，从CRT时代全面引进，再到LCD时代引进消化吸收再创新，再到现在以维信诺为代表实现OLED显示自主创新，短短几十年让我国显示产业从无到有，再从显示大国迈向显示强国。

他认为，中国显示行业的成功经验具有重要借鉴意义，一是明确了创新主体的功能定位，形成完善的基础研究到产业化的创新体系；二是深化了“创新基因”的组织建设和文化建设；三是通过协同创新加强了产业基础、提高了产业链水平创新打造了更好的资本环境。

“下一阶段，我们将在OLED、Micro-LED等新兴显示产业技术新一轮的进步中把握住机会，用创新技术赋能人类生活的方方面面，从显示制造大国转型为创新大国，为人类进步，生活改善做出贡献。”张德强说。

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