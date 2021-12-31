人民网记者 杜燕飞

今年以来，国家外汇管理局国际收支司（以下简称外汇局收支司）深入开展“我为群众办实事”实践活动，紧盯企业“急难愁盼”问题，持续推进汇率风险管理工作，帮助企业更好适应人民币汇率双向波动，助力实体经济行稳致远。

数据显示，今年1至11月，企业利用远期、期权等外汇衍生产品来管理汇率风险的规模，同比增长67%，推动企业套保率同比上升5.2个百分点，达到21.8%，企业汇率避险意识增强，风险中性经营理念逐渐提升。

深入基层调研 加强宣传教育培训

一直以来，外汇局党组高度重视汇率风险管理工作，今年5月19日，外汇局有关领导带领收支司有关人员赴中信银行总行调研中小微企业汇率风险管理情况，并与中信银行杭州、南京、广州、郑州、济南5家分行的负责人进行交流，了解银行服务中小微企业汇率风险管理现状和政策建议。

与此同时，外汇局各分局通过问卷调查、座谈会或实地走访等形式，开展“一对一”上门服务和调研，形成了以机关带系统强化汇率风险管理的工作机制。

例如，外汇局甘肃、青海、海南、云南、广西等分局建立重点企业名录，指导银行建立联系机制；外汇局吉林分局在外汇局行政审批服务窗口设立汇率风险管理咨询服务台；外汇局湖南、宁夏分局指导银行设立专项服务窗口，搭建银行和企业关于汇率避险需求的咨询和反馈渠道；外汇局江苏、青岛分局利用大数据画像，对企业信用和避险情况进行精准分析……

为全方位、多角度提升汇率风险意识，外汇局在官方微信公众号上开设“企业汇率风险管理”专栏，发布系列短视频及宣传文章解读汇率风险中性理念，阐释外汇衍生品交易案例，分享各类企业管理汇率风险的经验。同时，外汇局加强和人民银行、国资委、商务部等部门的协作，在宣传、培训和政策支持上形成合力。

此外，外汇局各分局也通过微信公众号、网站、网银APP等发布宣传图文和视频，运用纸媒、银行网点、展会、业务窗口、宣介会等渠道。例如，外汇局湖北、湖南分局分别自主开发“国际收支随身行”APP和“外汇政策直通车”微信小程序；外汇局山东、上海分局梳理编写了产品手册……

支持银行丰富产品 拓宽服务渠道

业内人士认为，外汇衍生产品专业性强，人员培养周期较长，盈利水平比较低，部分银行不愿投入过多资源，导致政策落地的“最后一公里”没有完全疏通。

为此，外汇局开展银行汇率风险中性管理评估，引导银行不断加强人员专业化培训，提升分支机构的展业能力，有效扩大衍生产品服务的覆盖面，为企业提供专业化、精细化和定制化的汇率风险管理服务。同时，在外汇局收支司的指导下，很多分支机构搭建起银企对接交流平台，精准服务企业合理避险的需求。

例如，外汇局江苏、青海分局推动符合条件的银行申请衍生品业务资质，指导银行签订合作远期，拓宽服务覆盖面；外汇局福建、陕西、新疆维吾尔自治区分局鼓励银行推出小币种汇率避险产品;外汇局湖北分局指导银行在省电子口岸运行服务中心线上平台设置服务专栏，拓宽对客办理外汇衍生品业务渠道；外汇局重庆、江西、辽宁、河北、青岛等分局指导银行加强线上平台服务供给；外汇局浙江分局上线浙江省企业信用信息服务平台，其中“浙里汇”外汇管理与服务模块可便利实现银企线上对接避险需求；北京外汇管理部启用“外汇衍生品银企对接公共服务平台”，促进银行精准对接企业需求……

一系列举措取得显著成效。以“外汇衍生品银企对接公共服务平台”为例，平台上线7个月，共响应对接企业超过1600户，签约落地300余户，通过平台新获客户的数量占比超过六成，其中，衍生品签约金额百万美元以下的企业占比超过4成，提升了中小微企业汇率避险的覆盖面。

数据显示，目前，全国能够提供外汇衍生产品服务的银行有115家，银行类型包括大中小型银行、中外资银行，基本实现全覆盖。

服务中小微企业 降低外汇套保交易成本

小微企业是我国数量最多的一类市场主体，贡献了80%的就业、60%以上的GDP和50%以上的税收，服务小微企业汇率风险管理具有重要的现实意义。

在外汇局收支司有关负责人看来，目前，小微企业汇率风险管理与融资难、融资贵问题有相似性，面临着一些问题。中小微企业经营规模小、发展不确定性高，整体上抵御风险能力较低，面对汇率波动更加敏感。

为此，外汇局收支司加大对中小微企业外汇套保的支持，指导外汇交易中心减免银行服务中小微企业外汇衍生品交易手续费；协商银保监会加强中小微企业汇率风险管理政策支持。外汇局各分局或辖内中心支局也积极联系政府相关部门各方共同施策，降低小微企业外汇套保的交易成本。还有一些银行也在研究，给予一些符合他们规定要求的小微企业一定限额的外汇衍生品专项授信额度，降低中小微企业的避险成本。

例如，外汇局四川分局会同人民银行成都分行营管部、成都市金融局、商务局完成《关于进一步提升金融服务中小微外贸企业水平的若干措施》起草工作，鼓励中小微企业办理外汇衍生品套期保值业务；浙江省政府成立了工作专班，由外汇局浙江分局、商务厅、财政厅、银保监局共同参与研究，出台“政府性融资担保体系支持小微企业汇率避险增信服务”政策，通过财政支持、担保介入、风险分担的制度设计，降低小微企业汇率避险准入门槛和成本。

此外，针对中小微企业存在的与银行缺乏有效业务联系等问题，外汇局收支司支持银行与外贸综合服务平台合作，利用平台较为完整的历史数据，为中小微企业汇率风险管理提供服务，并积极发展线上交易服务平台，便利中小微企业外汇套保询价和交易。

“企业一定要树立汇率风险中性的理念，要立足主业，理性地对待汇率的涨跌，要非常审慎地安排自己资产、负债的币种和期限，要选择适合自身的套保策略。”外汇局副局长、新闻发言人王春英此前在国新办新闻发布会上表示，企业要识别可能面临的汇率风险；看到有风险敞口后，要制定有效适用的套保策略；建立完善科学的考核机制。

(责编：杨虞波罗、高雷)