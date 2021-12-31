人民网北京12月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，为加强和规范政府和社会资本合作（PPP）信息公开工作，推动PPP规范高质量发展，财政部修订印发了《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》（以下简称《办法》）。财政部有关负责人在答记者问是表示，推动PPP信息公开提质增效，关键是要让监督管理“长牙齿”。

近年来，财政部不断健全完善PPP信息公开的基础平台、制度规范和管理机制，取得积极成效。截至2021年11月末，全国PPP综合信息平台项目管理库累计入库项目已达10209个，项目总投资额16.1万亿元，收录项目基本情况、前期论证材料、采购文件、项目合同、融资情况、建设运营情况等项目信息超百万条，专家库在库专家358人，咨询机构库在库机构 360家，在撮合项目交易、推进项目规范运作、促进各方诚信履约、加快全国PPP统一市场建设、保障公众知情权和监督权等方面，发挥了重要作用。

《办法》的修订有哪些要点和亮点？该负责人介绍，本次修订的要点包括以下四个方面：

一是扩展信息录入主体范围。将原来的由财政部门单方录入，优化为由财政部门、实施机构、社会资本、金融机构、项目公司、咨询机构等多方分工录入，同时压实财政部门信息公开主体责任。

二是增加信息公开内容。顺应绩效管理、履约管理和公众监督要求，增加项目信息特别是项目执行阶段信息，增加专家、金融机构等项目参与方信息。

三是规范信息公开方式。根据《政府信息公开条例》有关规定，将原《办法》规定的即时公开和适时公开，调整为主动公开、依申请公开和不予公开，并明确程序要求，提升可操作性。

四是建立主动公开信息动态调整机制。为避免《办法》频繁修订，明确PPP中心可根据政策法规、行业发展、监管要求、市场需求等变化情况，提出对主动公开信息条目、责任主体、录入及公开时点等动态调整建议，经财政部同意后实施。

如何加强PPP信息公开的监督管理？该负责人表示，推动PPP信息公开提质增效的关键，是要让监督管理“长牙齿”。

《办法》明确了项目信息更新的时限要求，要求处于准备、采购阶段的管理库项目，项目信息更新周期不得超过6个月；处于执行阶段的管理库项目，项目信息更新周期不得超过12个月。对逾期未按要求更新项目信息的，PPP综合信息平台将自动显示项目处于停滞状态，由县级以上地方财政部门督促项目相关参与方在3个月内完成整改。对无正当理由拒不整改的，县级以上财政部门可将项目从项目库中清退，并对PPP项目参与方进行通报。

同时，为防止个别PPP项目通过不入库、不及时更新信息等方式，故意规避监管，增加地方政府隐性债务风险隐患，《办法》明确对未纳入管理库自行以PPP名义实施的项目，以及违反本办法信息公开管理要求且未在限期内整改的项目，不得安排PPP项目相关财政资金。

下一步，财政部将指导各地财政部门切实履行PPP信息公开牵头主责，加强对辖内PPP项目及其参与方信息公开工作的组织协调、跟踪管理和监督检查，建立与财政部当地监管局的PPP项目信息共享机制，主动接受财政监督、审计监督，推动《办法》落到实处、发挥实效。

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