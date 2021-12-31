人民网北京12月31日电 （记者孙博洋）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。联想集团高级副总裁、联想企业科技集团总裁童夫尧在主旨发言环节表示，联想凝聚四大核心能力助力各行业的客户推进智能化转型，共同实现绿色、低碳的高质量发展。

童夫尧表示，如今以5G、大数据、人工智能、边缘计算、IoT为代表的数字技术正在催生新产业、新业态、新模式，为此联想努力凝练四大核心能力。

他说，一是建设低碳绿色算力基础设施，联想自2012年就投入低碳化算力平台研发，至今已经有四万多台节点服务于全球各大数据中心。

二是形成“全球技术+中国特色”的业务经营模式，联想不断打磨技术、积累行业的成功经验，围绕客户的个性化需求，提供贴合应用场景且性价比出众的产品和方案。

三是形成基于“内生外化”的智能化转型思路。联想在全球供应链以及全球混合云架构等方面的能力沉淀，将成为赋能外部企业智能化转型，开拓海外市场的核心竞争力。

四是提升“一切皆服务”的生态能力和交付能力。联想推出全新服务品牌TruScale，打造完整的“新IT”解决方案与服务，把传统的硬件、软件、服务，包括设计、建设、运维等整合成可订阅、一站式全新的服务模式，满足客户在ICT架构各个层面的需求。

童夫尧表示，在“双碳”目标的指引下，联想践行ESG发展理念，坚守长期主义和可持续发展，帮助合作伙伴共享绿色发展的新机遇。联想在2021年9月发布的《2020/21财年ESG报告》，为产业绿色转型提供了参考。

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