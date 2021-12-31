人民网北京12月31日电 （记者赵竹青）记者从中国技术交易所（以下简称“中技所”）获悉，近日，北京首个专利许可知识产权证券化项目正式推出。首期专项计划为中关村科学城15家高新技术企业知识产权融资，提供了创新解决方案。

据了解，2021年4月30日，由中技所作为原始权益人，储架规模不超过10亿元的“中技所-中关村担保-长江-1-10期知识产权资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函，这也是北京首个专利许可知识产权证券化项目。12月28日，“中技所-中关村担保-长江-1期知识产权资产支持专项计划”正式设立，发行规模3.37亿元。首期专项计划为中关村科学城15家高新技术企业知识产权融资，提供了创新解决方案，其中包括5家节能环保企业、7家新一代信息技术企业、2家医药健康企业和1家现代农业企业，积极助力北京地区绿色低碳产业发展，实现“双碳”目标；同时支持数字经济、医药和现代农业等“高精尖”产业加快创新发展。入池企业中包括4家专精特新企业，中技所努力为优质科技型企业搭建融资新渠道。

北京市政府副秘书长张劲松表示，审慎规范探索开展知识产权证券化，作为北京“两区”建设的重点任务之一，对于进一步增强北京知识产权金融创新能力，促进创新要素融合发展，具有重要的探索意义。中技所知识产权证券化项目既是破解中小企业融资难题路径的有益尝试，也是创新知识产权转化运营方式的全新探索，对于进一步挖掘北京地区企业的知识产权价值，拓宽科技型企业融资渠道，推动北京知识产权金融创新，具有重要的实践意义。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云表示，截至10月底，全国在沪深证券交易所发行了44单知识产权证券化产品，实际募资111亿元。中技所发布知识产权证券化产品，是北京持续优化知识产权运营生态、深化知识产权金融创新取得的丰硕成果之一。知识产权证券化支持科技企业创新发展，需求旺盛、空间广阔。

科技部成果转化与区域创新司二级巡视员郭晓林表示，知识产权证券化是科技金融领域的重要探索和实践。通过引导金融资本要素向创新企业集聚，进一步拓展科技型企业融资渠道，助力企业加快创新发展。中技所作为中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》中提出重点建设的国家知识产权和科技成果产权交易机构，在国家有关部门和北京市的指导支持下，推出的知识产权金融创新产品“中技所-中关村担保-长江-1-10期知识产权资产支持专项计划”，在进一步拓宽中小企业融资渠道方面做出了全新的探索，具有重要意义。

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