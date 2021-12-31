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财政部：1-11月全国销售彩票同比增长14.7%

2021年12月31日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （记者王震）财政部网站31日公布数据显示，受去年同期新冠肺炎疫情导致基数较低，以及今年6-7月欧洲杯等因素影响，今年以来全国彩票累计销量总体保持较快增长，前11个月全国销售彩票增长14.7%。

财政部介绍，随着同期基数较低因素逐步消除，部分彩票品种结构不断调整优化，个别博弈性较强的彩票游戏退市，8月份以来彩票月度销量略有回落，并逐步趋于平稳。

数据显示，1-11月累计，全国共销售彩票3410.29亿元，同比增加435.90亿元，增长14.7%。其中，福利彩票机构销售1280.21亿元，同比减少11.97亿元，下降0.9%；体育彩票机构销售2130.07亿元，同比增加447.87亿元，增长26.6%。与上年同期相比，除江苏、西藏、陕西、青海外，其他省份销量均有所增长。

11月份，全国共销售彩票331.07亿元，同比减少29.35亿元，下降8.1%。其中，福利彩票机构销售131.88亿元，同比减少18.30亿元，下降12.2%；体育彩票机构销售199.19亿元，同比减少11.06亿元，下降5.3%。与上年同期相比，全国共有5个省份彩票销量出现增长，分别是河南、湖南、广西、海南和四川。

(责编：王震、高雷)

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