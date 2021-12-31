人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

四季度城镇储户问卷调查报告：72.6%的居民认为收入“基本不变”

2021年12月31日16:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年第四季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，13.6%的居民认为收入“增加”，72.6%的居民认为收入“基本不变”，13.9%的居民认为收入“减少”。

收入感受指数方面，本季收入感受指数为49.9%，比上季上升0.2个百分点。其中，13.6%的居民认为收入“增加”，比上季减少0.2个百分点，72.6%的居民认为收入“基本不变”，比上季增加0.8个百分点，13.9%的居民认为收入“减少”，比上季减少0.6个百分点。收入信心指数为50.0%，比上季上升0.4个百分点。

就业感受指数方面，本季就业感受指数为41.4%，比上季上升0.6个百分点。其中，12.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，50.0%的居民认为“一般”，37.3%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为49.3%，比上季下降0.1个百分点。

物价和房价预期方面，对下季度，物价预期指数为63.8%，比上季上升5.1个百分点。其中，32.3%的居民预期下季物价将“上升”，50.1%的居民预期“基本不变”，7.4%的居民预期“下降”，10.2%的居民“看不准”。对下季房价，16.8%的居民预期“上涨”，56.7%的居民预期“基本不变”，15.2%的居民预期“下降”，11.3%的居民“看不准”。

消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占24.7%，比上季增加0.6个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占51.8%，比上季增加1.0个百分点；倾向于“更多投资”的居民占23.5%，比上季减少1.6个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为47.0%、24.8%和17.3%。被问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：医疗保健(28.7%)、教育(27.2%)、大额商品(20.4%)、购房(17.9%)、社交文化和娱乐(18.7%)、旅游（17.4%）、保险(14.1%)。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：持股权、股票等投资的独资合伙企业 按查账方式计征个税
　　人民网北京12月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、税务总局联合发布《关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》。自2022年1月1日起，持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业（以下简称独资合伙企业），一律适用查账征收方式计征个人所得税。…
第四季度企业家问卷调查报告：68.2%企业家认为宏观经济“正常”
　　人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年第四季度企业家问卷调查报告。数据显示，企业家宏观经济热度指数为37.3%，比上季下降2.6个百分点，比去年同期提高2.8个百分点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部