人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年第四季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，13.6%的居民认为收入“增加”，72.6%的居民认为收入“基本不变”，13.9%的居民认为收入“减少”。

收入感受指数方面，本季收入感受指数为49.9%，比上季上升0.2个百分点。其中，13.6%的居民认为收入“增加”，比上季减少0.2个百分点，72.6%的居民认为收入“基本不变”，比上季增加0.8个百分点，13.9%的居民认为收入“减少”，比上季减少0.6个百分点。收入信心指数为50.0%，比上季上升0.4个百分点。

就业感受指数方面，本季就业感受指数为41.4%，比上季上升0.6个百分点。其中，12.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，50.0%的居民认为“一般”，37.3%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为49.3%，比上季下降0.1个百分点。

物价和房价预期方面，对下季度，物价预期指数为63.8%，比上季上升5.1个百分点。其中，32.3%的居民预期下季物价将“上升”，50.1%的居民预期“基本不变”，7.4%的居民预期“下降”，10.2%的居民“看不准”。对下季房价，16.8%的居民预期“上涨”，56.7%的居民预期“基本不变”，15.2%的居民预期“下降”，11.3%的居民“看不准”。

消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占24.7%，比上季增加0.6个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占51.8%，比上季增加1.0个百分点；倾向于“更多投资”的居民占23.5%，比上季减少1.6个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为47.0%、24.8%和17.3%。被问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：医疗保健(28.7%)、教育(27.2%)、大额商品(20.4%)、购房(17.9%)、社交文化和娱乐(18.7%)、旅游（17.4%）、保险(14.1%)。

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