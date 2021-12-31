人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

张健华：加大实体信贷服务 创新金融供给质效

2021年12月31日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

华夏银行行长张健华在主旨发言时表示，商业银行应当进一步加大对实体企业的支持力度，兼顾新兴产业和传统产业，满足实体企业融资需求。同时，要通过金融服务模式与金融产品革新，运用数字化工具，创新金融供给质效。

张健华表示，商业银行要进一步整合重点区域的优势资源，助力实现“科技 产业 金融”的高水平循环。积极支持北京、上海、粤港澳大湾区的国际科技创新中心建设，助力国家打造重大科技创新平台；优化科技金融体系，服务产业链上中下游、大中小企业融通创新；加大先进制造业中长期贷款投放。

“商业银行要完善中长期贷款和信用贷款管理制度，合理确定中长期贷款的业务品种和期限，支持企业的中长期技术基础研发，为入选国家人才计划的高端人才创新创业提供中长期信用贷款。”他说，商业银行通过投贷联动、金融租赁、并购贷款、银团贷款等方式，支持先进制造业的头部企业做强做好；围绕区域股权市场、新三板（基础层、创新层）、北交所、科创板挂牌上市企业，优化分层次金融支持策略，围绕科创企业从初创到成熟的全周期、全流程金融需求，支持“专精特新”企业。

在创新消费金融服务方面，张健华表示，商业银行要重点聚焦三区、新一线城市群及周边新型区域，培育新市民和青年等新兴客群；打造消费开放生态场景，借助开放银行手段，提升手机银行APP的用户体验，着眼于餐饮住宿、旅游、商贸零售、文化娱乐等生活性服务行业，构建“房、车、教育、医疗”等生态圈，实现场景化批量获客；有针对性地与各大移动电商平台合作，推广在线消费刷卡优惠活动，以及针对消费者购物习惯数据，有针对性地推出专属信用卡消费优惠，尤其是抓住年轻一代群体消费特征；加大研发数字风控技术模型，通过后台大数据精准分析不同消费群体消费行为模式，从而实现线上精准营销。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
张健华：加大实体信贷服务 创新金融供给质效
　　人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。…
财政部：1-11月全国销售彩票同比增长14.7%
　　人民网北京12月31日电 （记者王震）财政部网站31日公布数据显示，受去年同期新冠肺炎疫情导致基数较低，以及今年6-7月欧洲杯等因素影响，今年以来全国彩票累计销量总体保持较快增长，前11个月全国销售彩票增长14.7%。 财政部介绍，随着同期基数较低因素逐步消除，部分彩票品种结构不断调整优化，个别博弈性较强的彩票游戏退市，8月份以来彩票月度销量略有回落，并逐步趋于平稳。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部