人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

华夏银行行长张健华在主旨发言时表示，商业银行应当进一步加大对实体企业的支持力度，兼顾新兴产业和传统产业，满足实体企业融资需求。同时，要通过金融服务模式与金融产品革新，运用数字化工具，创新金融供给质效。

张健华表示，商业银行要进一步整合重点区域的优势资源，助力实现“科技 产业 金融”的高水平循环。积极支持北京、上海、粤港澳大湾区的国际科技创新中心建设，助力国家打造重大科技创新平台；优化科技金融体系，服务产业链上中下游、大中小企业融通创新；加大先进制造业中长期贷款投放。

“商业银行要完善中长期贷款和信用贷款管理制度，合理确定中长期贷款的业务品种和期限，支持企业的中长期技术基础研发，为入选国家人才计划的高端人才创新创业提供中长期信用贷款。”他说，商业银行通过投贷联动、金融租赁、并购贷款、银团贷款等方式，支持先进制造业的头部企业做强做好；围绕区域股权市场、新三板（基础层、创新层）、北交所、科创板挂牌上市企业，优化分层次金融支持策略，围绕科创企业从初创到成熟的全周期、全流程金融需求，支持“专精特新”企业。

在创新消费金融服务方面，张健华表示，商业银行要重点聚焦三区、新一线城市群及周边新型区域，培育新市民和青年等新兴客群；打造消费开放生态场景，借助开放银行手段，提升手机银行APP的用户体验，着眼于餐饮住宿、旅游、商贸零售、文化娱乐等生活性服务行业，构建“房、车、教育、医疗”等生态圈，实现场景化批量获客；有针对性地与各大移动电商平台合作，推广在线消费刷卡优惠活动，以及针对消费者购物习惯数据，有针对性地推出专属信用卡消费优惠，尤其是抓住年轻一代群体消费特征；加大研发数字风控技术模型，通过后台大数据精准分析不同消费群体消费行为模式，从而实现线上精准营销。

(责编：杨虞波罗、高雷)