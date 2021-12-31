人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年第四季度银行家问卷调查报告。数据显示，银行家宏观经济热度指数为35.3%，比上季下降3.4个百分点。

银行家宏观经济热度指数方面，银行家宏观经济热度指数为35.3%，其中，有65.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季减少6.0个百分点；有31.8%的银行家认为“偏冷”，比上季增加6.4个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为41.3%，高于本季6.0个百分点。

银行业景气指数和银行盈利指数方面，银行业景气指数为70.2%，比上季上升0.3个百分点，比上年同期上升2.3个百分点。银行盈利指数为64.8%，比上季下降0.4个百分点，比上年同期上升3.9个百分点。

贷款总体需求指数方面，贷款总体需求指数为67.7%，比上季下降0.6个百分点，比上年同期下降3.9个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为67.0%，比上季下降0.4个百分点；基础设施贷款需求指数为60.8%，比上季下降2.3个百分点；批发零售业贷款需求指数为62.1%，比上季上升1.6个百分点；房地产企业贷款需求指数为44.4%，比上季下降0.9个百分点。分企业规模看，大型企业贷款需求指数为57.1%，比上季上升0.9个百分点；中型企业为60.5%，比上季下降0.2个百分点；小微企业为70.5%，比上季下降1.6个百分点。

货币政策感受指数方面，货币政策感受指数为54.1%，比上季下降0.2个百分点，比上年同期下降4.1个百分点。其中，有11.8%的银行家认为货币政策“宽松”，比上季减少1.2个百分点；84.5%的银行家认为货币政策“适度”，比上季增加2.0个百分点。对下季，货币政策感受预期指数为58.9%，高于本季4.8个百分点。

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