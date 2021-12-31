人民网北京12月31日 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。中国人民大学副校长刘元春在主旨发言中表示，2021年，中国经济交出了一份令人满意的答卷，面对经济下行压力，需要深化对政策方向的理解和认识，进一步发挥宏观政策的作用。

今年1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%；社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，两年平均增长4.0%；全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。刘元春认为，总体来看，中国经济交出了一份令人满意的答卷。但值得注意的是，2021年，我国经济增速呈现逐季放缓的趋势，面临较大下行压力。

中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在供给冲击方面，刘元春表示，最为明显在于目前由于大宗商品价格上扬，导致中小企业承受了大量进口成本。

此外，在公共预算收入方面，今年1-11月份，全国一般公共预算收入同比增长12.8%，超过预期。

“需要注意的是，将财政数据进行拆分后可以发现，相对发达地区和外向型经济所产生的财政收入明显回升，而相对落后区域和部分资源密集型产业则出现回落。”刘元春说。

如何面对挑战？刘元春认为，大家需要对积极的财政政策有更科学的认识。虽然我国社会融资增长速度有望达到11%，但事实上，大量新增融资被用于还本付息，只有20%的资金用于生产和扩大再生产，直接导致高负债条件下的流动性充裕指标与传统的充裕指标有所差别。

刘元春表示，稳健的货币政策不能简单按照与名义GDP挂钩来操作，还要对企业资金的需求模式进行研究。

“只有这样，货币政策才能从目前名义稳健、实际偏紧的情况中走出来，真正起到宏观经济政策的作用。”刘元春说。

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