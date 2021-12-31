人民网北京12月31日电 （黄盛）31日，人民银行、工业和信息化部、银保监会、证监会、国家网信办、外汇局、知识产权局七部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）公开征求意见。

《办法》就金融产品网络营销活动提出了具体要求，包括：不得利用学术机构、行业协会、专业人士的名义或者形象作推荐、证明。金融机构应当遵守金融管理部门有关规定，不得利用演艺明星的名义或形象作推荐、证明。通过直播、自媒体账号、互联网群组等新型网络渠道营销金融产品，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质。金融机构应当加强事前审核，指定合规人员审看直播或访问相关自媒体账号、互联网群组；加强营销行为可回溯管理，保存有关视频、音频、图文资料以供查验，等等。

此外，《办法》聚焦非法金融产品营销、虚假和误导宣传、违背社会公序良俗、适当性管理缺失、不正当竞争等五方面突出问题，表明要注重发挥各管理部门的工作合力，与现有监管制度有效衔接，从基本原则和资质要求、内容和行为规范、合作行为管理、监管措施和法律责任等方面提出34条具体要求。

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