人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

七部门：金融机构不得利用演艺明星的名义或形象作推荐证明

2021年12月31日17:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （黄盛）31日，人民银行、工业和信息化部、银保监会、证监会、国家网信办、外汇局、知识产权局七部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）公开征求意见。

《办法》就金融产品网络营销活动提出了具体要求，包括：不得利用学术机构、行业协会、专业人士的名义或者形象作推荐、证明。金融机构应当遵守金融管理部门有关规定，不得利用演艺明星的名义或形象作推荐、证明。通过直播、自媒体账号、互联网群组等新型网络渠道营销金融产品，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质。金融机构应当加强事前审核，指定合规人员审看直播或访问相关自媒体账号、互联网群组；加强营销行为可回溯管理，保存有关视频、音频、图文资料以供查验，等等。

此外，《办法》聚焦非法金融产品营销、虚假和误导宣传、违背社会公序良俗、适当性管理缺失、不正当竞争等五方面突出问题，表明要注重发挥各管理部门的工作合力，与现有监管制度有效衔接，从基本原则和资质要求、内容和行为规范、合作行为管理、监管措施和法律责任等方面提出34条具体要求。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部副部长赵英民：推动减污降碳协同增效 共建人与自然和谐共生的美丽中国
　　人民网北京12月31日电 （记者余璐）12月31日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。…
七部门：金融机构不得利用演艺明星的名义或形象作推荐证明
　　人民网北京12月31日电 （黄盛）31日，人民银行、工业和信息化部、银保监会、证监会、国家网信办、外汇局、知识产权局七部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）公开征求意见。 《办法》就金融产品网络营销活动提出了具体要求，包括：不得利用学术机构、行业协会、专业人士的名义或者形象作推荐、证明。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部