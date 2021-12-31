人民网北京12月31日电 （记者余璐）12月31日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

生态环境部副部长赵英民在致辞中表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，美丽中国建设迈出重大步伐，绿色逐渐成为高质量发展的鲜明底色。

绿色发展成效不断显现。截至今年11月，全国共有1.14亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，5.7亿吨左右粗钢产能正在实施超低排放改造。建立“三线一单”生态环境分区管控体系，石化、化工、钢铁等重点行业转型升级加速。启动全球最大规模的碳排放权交易市场，2011至2020年，我国能耗强度累计下降28.7%。2020年，煤炭占一次能源消费比重降低到56.8%，清洁能源占比达24.3%，光伏、风能装机容量、发电量均居世界首位。新能源汽车销售量约占全球42%，保有量排世界第一。绿色低碳产业、节能环保等战略性新兴产业规模逐步扩大，新能源产业蓬勃发展，已基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面，正在走出一条人与自然和谐共生的中国式现代化道路。

生态环境质量明显改善。“十三五”期间，我国城市空气质量优良天数比率提高了5.8个百分点、达到87%，地表水优良水质断面比例提高了17.4个百分点、达到83.4%，全国近岸海域水质优良比例提高了9个百分点、达到77.4%。森林面积和森林蓄积连续30年保持“双增长”。荒漠化、沙化土地面积持续缩减。今年，中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，持续推动美丽中国建设，全国生态环境质量持续改善，人民群众身边的蓝天白云、清水绿岸明显增多。

生态文明制度体系更加健全。实施主体功能区战略，建立健全自然资源资产产权制度、生态补偿制度、河湖长制、林长制、环境保护“党政同责”和“一岗双责”等制度，生态文明“四梁八柱”性质的制度体系基本形成。制修订30多部生态环境领域法律和行政法规，覆盖各类环境要素的法律法规体系基本建立。开展中央生态环境保护督察，成为推动各地区各部门落实生态环境保护责任的硬招实招。

全球环境治理贡献日益凸显。深度参与全球气候治理进程，我国贡献了全球1/4新增绿色植被面积。推动《巴黎协定》和实施细则达成和实施，作出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄严承诺，制定并发布落实碳达峰碳中和目标的“1+N”政策体系，展现了我国应对气候变化的坚定决心和务实行动。成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议，发布《昆明宣言》，成立昆明生物多样性基金。我国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

赵英民谈到，当前，全球疫情走势和经济形势更趋复杂，国内经济高质量发展面临的困难依然较多，统筹推进经济社会发展全面绿色转型面临不少挑战，对生态环境保护也提出了更高要求。

赵英民表示，下一步，生态环境部将全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实中央经济工作会议各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入领会党中央对国内外经济形势的科学判断，更好统筹经济发展、疫情防控和保护环境的关系，更加突出精准、科学、依法，更加强化指导、帮扶、服务，更加注重审慎、适度、求实，一切从实际出发，推动实现减污降碳协同增效，聚焦国家重大战略打造绿色发展高地，自觉把生态环境保护工作融入经济社会发展大局，为经济社会平稳健康发展贡献力量。

“让我们大家共同努力，努力推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，共同建设人与自然和谐共生的美丽中国。”赵英民说。

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