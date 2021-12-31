人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）近期，海关总署组织全国19个直属海关开展2021年跨境电商进口消费品质量安全风险监测工作，监测对象包括牙刷、服装、婴童用品、家用电器等13个类别的跨境电商进口消费品。本次监测共抽样562批，经检测有55批不符合我国产品标准中质量安全有关要求，风险发现率为9.79%。

经风险评估，11批质量安全风险等级为高风险或中高风险。主要风险项目包括牙刷的磨毛、规格尺寸，婴儿服装的绳带、附件抗拉强力，推车的锐利边缘和尖端，玩具的小零件、塑料包装袋厚度、使用说明，儿童口罩的颗粒物过滤效率、断裂强力、外观质量，电吹风的防触电保护、插头、电源软线、标志等。

海关总署供图

海关已按照法律法规要求，督促相关跨境电商企业对存在质量安全风险的消费品实施下架、技术整改、退运或销毁等风险消减措施。

近年来，针对跨境电商的快速发展，海关认真履职，设立跨境电商进出口商品质量安全风险监测点及评估中心，强化风险监测、评估、处置和结果运用，切实保护消费者权益，促进跨境电商健康有序发展。在此，海关提醒广大消费者通过跨境电商购买消费品时，做到“三个关注”：

一是关注标志说明。跨境电商进口消费品标志及说明一般不使用中文，在购买或使用前建议通过销售页面详细了解提示信息，避免因使用不当等原因造成健康伤害。

二是关注重点项目。如选购牙刷时，建议选择刷毛柔软且刷毛顶端及刷头形状圆润的；选购婴儿服装时，建议选择浅色、无绳带的，并检查纽扣和装饰性附件是否牢固；选购玩具、推车时，建议注意小零件、缝隙及锐利边缘；选购家用电器时，建议注意工作电压及插头型式，必要时要配备变压器和转换插头等。

三是关注售后保障。建议消费者在购买跨境电商进口消费品时，充分了解跨境电商平台关于售后服务的有关条款，避免带来不必要的损失。

(责编：杨虞波罗、高雷)