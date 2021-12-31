人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于2022年1月1日正式生效，成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，涵盖约全球30%的人口、30%的经济总量和30%的对外贸易。RCEP生效后，90%以上的货物贸易将最终实现零关税。在原产地规则、经核准的出口商制度等一系列政策红利驱动下，中国企业将更好利用国内国际两个市场、两种资源，促进域内产业链和供应链更加畅通。

海关总署关税司副司长邸杰介绍，为助力企业尽快融入RCEP“朋友圈”，海关总署指导各地海关面向进出口企业积极开展RCEP规则解读和培训辅导，目前已组织企业培训980次。

随着RCEP生效，中日首次达成关税减让，日本从中国进口的商品，55.5%的税目关税降为零。据了解，青岛海湾集团有限公司每年对日出口额逾4500万元，RCEP生效首年，可少缴关税92万元。日方完成降税进程后，降税额将扩大到160多万元，预计2022年对日出口量将大幅提升。

“实现降税及零关税的前提是产品符合RCEP原产地规则，需按进口缔约方海关要求进行申报。”邸杰介绍，为做好RCEP协定关税实施准备，海关总署公布了《中华人民共和国海关经核准出口商管理办法》《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》及配套公告。其中，经核准出口商可自行出具原产地自主声明，可以更灵活的安排出口并享受协定优惠。

此外，海关还全面升级原产地管理信息化应用，新增东盟原产地证书签发、东盟流动证明签发等功能，并将所有自贸协定全部迁移整合，实现“单一窗口”完成原产地信息管理的全部业务。

当前，广西正在建设面向东盟的南方汽车出口制造基地，仅柳州向RCEP成员国出口汽车产品的企业就有21家。据海关统计，柳州市汽车出口今年连续11个月增长，其中对RCEP成员国出口21.2亿元，同比增长2倍。

南宁海关于2021年2月26日成立“RCEP南宁研究室”，对RCEP各国关税减让承诺表14余万个商品税号进行了分析，提出优化产业链、供应链和物流链的意见建议。

“为有效把握RCEP生效后对汽车产业带来的重大机遇，我们与自治区工信厅共同展开RCEP原产地累积规则研究，梳理了各国整车和零部件降税安排。”南宁海关关税处处长蒋志环说。

“参加了南宁海关RCEP关企面对面专场活动更受启发。”广西汽车集团国际业务部总监辛军强说，RCEP的实施让他们看到了东盟汽车市场的巨大潜力。

进口企业同样期待RCEP协定落地。上汽大众计划于2022年1月1日在上海外港海关进口申报一批来自日本的变速箱控制器，可申请享受RCEP协定税率，相较于之前的最惠国税率7%，降低0.4个百分点，企业因此少缴纳1.3万元的关税。

上汽大众计划物流与控制高级经理眭凯佳表示，RCEP协定实施后，公司进口的变速箱控制器可以享受到关税减让，预计一年将为企业节省税款超过60万元。随着协定的正式实施，包括变速箱控制器、部分汽车零件等在内商品的协定税率还将逐年下降，未来将给企业节省更多的税款。

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