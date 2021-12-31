人民网北京12月31日电 （记者车柯蒙）为扎实做好“六保”工作，进一步减轻纳税人负担，12月31日，财政部、税务总局发布《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》。

公告明确，《财政部税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)规定的全年一次性奖金单独计税优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日；上市公司股权激励单独计税优惠政策，执行期限延长至2022年12月31日。

公告指出，《财政部税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(财政部税务总局公告2019年第94号)规定的免于办理个人所得税综合所得汇算清缴优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。

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