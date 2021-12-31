原标题：在党史学习教育中砥砺初心使命

历史，总是在一些特殊年份给人们汲取智慧、继续前行的力量。

2021年，在中国共产党迎来百年华诞的重要时刻，中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

百年奋斗，圆梦正在今朝。党中央在全党开展党史学习教育，就是要增加历史自信、增进团结统一、增强斗争精神。总书记的殷殷嘱托激荡人心、鼓舞士气，为中国石化新时代高质量发展提供了根本遵循，为中国石化打造世界领先企业注入了强大政治动力和精神力量。

中国石化党组成立由党组书记任组长的领导小组，面向全系统动员部署，号召广大干部员工把党的历史学习好、传承好、发扬好，从党史中汲取智慧力量，为实施世界领先发展方略注入源源动能，更加坚定自觉地为党的事业不懈奋斗。

169家直属单位、1.6万个基层党组织、25万名党员牢牢把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”实践要领，立足实际、守正创新，推动党史学习教育步步深入，取得扎实成效。

学史明理

“明理是增信、崇德、力行的前提。”党的历史是一部不断推进马克思主义中国化的历史，是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史，是最生动丰富的教科书。

党组同志带头学，严格落实“第一议题”制度，把“学党史、悟思想”列为周例会固定环节，每月深入开展交流，既读原著学原文，潜心自学，又悟思想谈感悟，分享互促。

党组同志深入学习党的百年历史，从党的非凡历程中领会马克思主义是如何深刻改变中国、改变世界的，深化对马克思主义中国化既一脉相承又与时俱进的理论品质的认识，牢记从哪里来、明确到哪里去，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作；深入学习党的十九届六中全会精神，特别学习认识党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。党组以身作则，各级党组织扎实跟进，建立全覆盖的学习机制，推动党史学习教育走深走实。

党组同志带头讲，举办专题学习班、研讨会，向党组管理的干部等宣讲党的百年历史，宣讲党的十九届六中全会精神，充分发挥领学促学作用，以“关键少数”先学一步、学深一层，带动基层党组织、党员压茬跟进。

直属单位党委跟进讲，基层党组织创新讲，推动党史学习到基层、进班组，形成十位公司领导、百名党委书记、千名主播、万名支部书记讲党史的生动局面。2021年，中国石化共举办报告会、宣讲会1万多场；开设上百门网络课程，学习380万学时；举办党史知识网络答题，吸引百万余人参加。中国石化党史学习教育宣讲报告被中宣部评为优秀理论宣讲报告。

7月以来，根据党中央部署，中国石化各级党组织召开专题组织生活会。公司领导以普通党员身份参加，谈心得感悟，深入开展批评与自我批评；中央企业党史学习教育第二指导组3次到会指导，推动党员干部进一步领会好、贯彻好中央精神。

党组书记、董事长马永生在所在党支部分享感悟时说，多年来，通过反复学习党的理论，对党的感情从朴素的感恩热爱，到深刻认识到党的伟大，从感性认识，到理性认识，不断得到升华。

学史增信

“在新的赶考之路上，我们能否继续交出优异答卷，关键在于有没有坚定的历史自信。”纵向深入学党史，中国共产党领导的历史必然性愈发清晰；横向联系学党史，中国石化服务党和国家的职责定位愈加明确。

“再立新功、再创佳绩”，责任重大、使命光荣。中国石化党组通过研讨会、署名文章等方式推动党史学习教育持续深化，强调“中国石化38年取得的重大成就，是党中央领导改革开放和中国特色社会主义建设、实现历史性变革、取得历史性成就的生动缩影”“中国石化事业之所以兴旺发达、长盛不衰，就在于始终坚持党的领导，把自身发展与党和国家前途命运紧紧相连，这才乘上了最大的‘势’，成为时代企业，走向基业长青”，推动干部员工用历史映照现实、远观未来，更加坚定打造世界领先企业的信心，为全面建设社会主义现代化国家贡献石化力量。

学习历史不是要躺在功劳簿上。马永生强调，在新时代新征程上，综合实力不断增强、发展势能蓄积壮大、地位形象显著提升的中国石化，不能停留在过去的标准和要求上，必须展现更大的作为。未来，要坚决扛起保障国家能源安全、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量三大核心职责，以更强的使命意识、责任意识担负起时代赋予的重任。

按照党组部署，各部门各单位将石油石化发展史，纳入党员干部培训轮训和各级党校必修课，举办读书班、培训班5500多期，在石化党建平台广泛宣传，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙。

胜利油田从党史学习教育中汲取力量，胸怀保障国家能源安全“国之大者”，坚定不移增储上产，2021年超额完成探明、控制、预测三级储量任务。茂名石化深刻理解共产党人初心使命，前进信心更加坚定，奋斗脚步更加有力，2021年经济效益再超百亿元，继续稳居国内炼化企业前列。“学党史让我对‘明什么理、增什么信、崇什么德、力什么行’理解更加深入，更加深刻认识到中国石化的成就。”广东石油员工在石化党建平台留言。

学史崇德

仲春四月，中国石化党组集体走进香山革命纪念馆。在革命热土上，面对鲜红的党旗，党组同志再次庄严宣誓：“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”每一个字都铿锵有力、饱含深情，每一次重温都有豪情壮志回荡在胸膛，涤荡为党为国家为人民的初心使命。

各单位积极“走出去”，在红色资源的生动课堂上，感悟伟大建党精神，厚植爱党爱国爱人民的情怀。上海海洋石油局、高桥石化、上海石油等前往中共一大会址开展主题党日活动，在出发之地感悟初心使命；福建炼化、福建石油等在古田会议旧址举办培训班，感受古田会议精神。

各单位还把红色资源“引进来”。上海石化设立中共一大纪念馆流动馆，复制展出珍贵照片和影像；江西石油将红色元素融入加油站，打造墙面浮雕、红色宣传栏，设置业余讲解员，传播井冈山上的革命故事；浙江石油在加油站办起红船精神展览，展现党的风雨征程。

随着党史学习教育纵深推进，中国石化发掘利用内部红色资源，打造“第二课堂”：发布十大红色教育基地，接待超20万人次，激励干部员工传承石油石化优良传统，弘扬为党分忧、为国尽责、为民奉献精神。在山东，胜利油田展现“砥砺奋进一甲子，敢教日月换新天”昂扬斗志；在浙江，镇海炼化首套百万吨乙烯奠基碑铭刻最初的梦想；在四川，普光气田吹响“从普光出发，向远方而行”的号角。

精神的力量跨越时空，在学习中感动，在感动中传承。

以“奋斗百年路·启航新征程”为主题的第六届感动石化颁奖典礼上，有为化纤事业奉献63个春秋的蒋士成院士，有在大漠书新篇的85后科研人员邓尚，有坚守火神山旁的全国抗疫先进个人李郑军……他们以不同形式接过精神火炬，以实际行动推动党史学习教育直抵人心。精神灯塔常明，引领中国石化在砥砺初心使命的道路上行稳致远。

红色资源火起来，红色人物亮起来，红色基因传下来。2021年，中国石化在中国石化报等系统内媒体开设专题专栏，传播企业做法经验，展现百个先进党支部、百名优秀党员风采；编发工作简报86期，被中宣部和国务院国资委简报采用24篇；在人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体刊发新闻报道约4800篇。

学史力行

“学史力行是党史学习教育的落脚点。”

9月6日，中央企业党史学习教育第二指导组到燕山石化调研。走在郁郁葱葱的牛口峪湿地公园里，偶见鸟儿轻拂水面，指导组用“想不到”的赞叹来形容中国石化绿色低碳发展的成果，在座谈中指出要正确把握国有企业职责使命，加快做强做优做大，以更有力举措解决群众急难愁盼问题，增强群众获得感幸福感。

中国石化立足行业实际和主责主业，坚定不移做强做优做大，推动高质量发展成果与人民共享，兼顾小事大事、内部外部，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。

心中有信仰，脚下有力量。在塔里木盆地，发现多口千吨油气井，突破特深层勘探开发技术，11次刷新亚洲或世界纪录，落实两个亿吨级增储新区带；在黄浦江边，国内首个48K大丝束碳纤维装置火热建设；在渤海湾畔，轻质原油裂解制乙烯技术开发及工业应用项目工业试验成功。

页岩油商业产能获突破，国内百万吨级CCUS项目、国内最大万吨级光伏绿氢项目相继启动，10座地热城建成；镇海炼化、古雷石化大乙烯中交、投产；百万吨级乙烯成套技术获国家科技进步奖一等奖；积极推进国企改革三年行动，圆满完成国务院国资委要求的70%目标任务，3家企业在对标提升行动中被评为中央企业标杆企业……从项目建设到技术突破、管理提升，一步步扎实行动转变为一项项亮眼成绩，推动中国石化2021年生产经营取得历史最好业绩，坚定扛牢三大核心职责。“我为祖国献石油”的信念历久弥坚，焕发出更加耀眼的时代光芒。

开好局，起好步，中国石化全力增强企之所能，更好地服务国之所需、民之所盼。

从北京奥运会到北京冬奥会，中国石化始终全情服务。2008年赞助鸟巢的8万把座椅仍在服役；如今，参与研制的碳纤维冬奥火炬已燃起希望之火，油气氢能源全面就位，全力保障冬奥清洁能源供应。

从打赢脱贫攻坚战到助力乡村振兴，中国石化坚持力度不减、资金不减、人力不减，遴选37家单位与援建学校结对帮扶，将12万册捐赠图书送入东乡石化中学、146个脱贫县1673款商品纳入消费帮扶目录。中国石化消费帮扶被国家发改委评为全国优秀典型。

聚焦员工群众“急难愁盼”，真情服务、真切笃行——给石油工程野外施工队伍配环保卫生间、建野营房，在全系统投用自动体外除颤仪，为员工健康生活护航；打造健康快车，为5万名贫困白内障患者送去光明；建设2000多座司机之家、3000多座爱心驿站，开展“情暖驿站·满爱回家”大型公益活动，为群众美好生活加油。“再也不用把车当家了，还是共产党好！”常在江苏石油卡车司机之家休息的刘师傅很满意。

在国家和人民需要的关键时刻，挺身而出、一往无前——疫情来袭，中国石化统筹推进疫情防控和生产经营，镇海炼化、浙江石油、陕西石油齐心战疫情，坚决履行产品、油品保供责任；暴雨如注，中国石化向险而行、全力驰援，既保障能源供应，又组织企业专业队伍赶赴一线，调动一切力量帮助受灾地区渡过难关。

2021年，中国石化党组制定民生重点项目20个，完成拓岗位稳就业等14个项目，其余6个如期推进。总部部门、直属单位分别梳理制定项目200多个、近3000个，踏准节奏稳步推进。

群众满意度是检验党史学习教育成效的重要标尺。10个党史学习教育巡回指导小组深入基层督导调研264次，促进各项工作一贯到底。中央企业党史学习教育第二指导组对中国石化进行专项评估，200余名干部员工参加测评，总体评价满意率100%。中国石化创新对全系统1.6万名员工进行抽样测评，满意率为98.25%。

12月21日的《人民日报》刊文指出，中国石化注重把党的十九届六中全会精神的学习成果转化为“我为群众办实事”实际行动，让人民群众共享高质量发展成果。

历史照亮未来，奋斗成就伟业。学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行没有完成时，只有进行时，中国石化将建立长效机制，不断巩固拓展党史学习教育成果，将学习成效转化为再立新功、再创佳绩的磅礴动力，奋进新征程、建功新时代。（符慧 戴安妮 秦紫函 ）

(责编：李源、曹淼)