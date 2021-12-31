12月30日，中核集团旗下中国核电投资控股的田湾核电站7、8号机组党建联建联合委员会首次会议暨田湾核电高质量发展指标体系发布会在田湾核电现场召开。会议标志着中国核电党建联建促进标杆精品核电工程建设进入深入实施新阶段。中国核电党委副书记杜运斌出席并讲话。

会议指出，田湾核电站7、8号机组精品工程指标体系和1-6号机组生产运行指标体系将为田湾核电基地生产运行和工程扩建领域全面树立经得起实践检验、历史验证的一流标准，为高质量、高标准建设和运行好田湾核电站7、8号机组以及已经建成投产的1-6号机组，提供明确目标指引和体系保障。要创新性贯彻好党的群众路线，扎实做好7、8号机组工程项目党建联建，将党的领导优势全面应用到精品工程建设中，促进党建融入中心工作在基层一线单位有效落地。

会议强调，中国核电将坚持以党建联建为有效平台和桥梁纽带，让政治领导力打破利益藩篱，让文化凝聚力突破单位边界，让基层组织力穿透合同壁垒，切实发挥党建引领作用，凝心聚力，与全体参建单位携手，继续写好中俄核能合作“大文章”，为深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系贡献中核力量。

会议要求，各参建单位和广大建设者要坚决落实好中核集团党组决策部署，深刻把握在重大项目上开展党建联建的重要意义，聚焦工程建设重点难点、聚焦工程安全质量、聚焦基层团队建设、聚焦党组织和党员作用发挥，提高站位，坚持“同心同向同行”；加强组织领导，建立健全机制；找准着力点和落脚点，打造融合党建、人本党建、价值党建；深化协同效应，不断探索在标杆工程建设中发挥组织力的实现路径；强化执行抓落实，让党旗在一线高高飘扬；以此次会议为契机，高质量建设和运行好中俄核能合作项目。

会上，专题听取了田湾核电站7、8号机组总体情况报告、党建联建工作报告，举行了精品工程突击队授旗仪式、监督联建签约仪式、田湾核电基地田核之声融媒体工作室授牌仪式。中核工程、江苏核电、中核华兴，中核二三，江苏电建，中核咨询相关参建单位项目部负责人和党组织负责人，江苏核电有关部门负责人参加了会议。

据悉，田湾核电站位于江苏省连云港市连云区，建设8台百万千瓦级压水堆核电机组，当前田湾核电1—6号机组在运，7—8号机组在建。田湾核电7、8号机组建成投产后，总装机总量超900万千瓦，每年可提供清洁电力超过700亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放1534万吨，将有力推动江苏省产业结构和能源结构调整，支撑华东电网和区域能源供应安全。

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