人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，中国电子技术标准化研究院基于2万余家企业的智能制造能力成熟度数据，对国内制造业智能化发展情况进行了全面系统分析，研究发布了《智能制造发展指数报告（2021）》（以下简称《报告》），多维度描述制造业在设计、生产、物流、销售、服务等环节的关键运行情况，直观地反映了2021年制造业领域智能制造发展进程，展现了一幅“中国制造业智能制造发展数据地图”。

《报告》指出，截至2021年12月，全国2万余家企业通过智能制造评估评价公共服务平台开展智能制造能力成熟度自诊断。根据服务平台数据显示，目前我国69%的制造企业处于一级及以下水平，达到二级、三级的制造企业分别占比为15%以及7%，四级及以上制造企业占比达9%。2021年全国制造业智能制造能力成熟度较2020年有所提升，一级及以下的低成熟度企业占比减少6个百分点，三级以上的高成熟度企业数量增加了5个百分点。

《报告》显示，全国省级参与智能制造能力成熟度自诊断且达到成熟度二级及以上的企业数量排名（2021年），TOP10省市依次为：江苏省、山东省、广东省、湖南省、安徽省、北京市、江西省、浙江省、湖北省、宁夏回族自治区。全国城市级参与智能制造能力成熟度自诊断且达到成熟度二级及以上的企业数量排名（2021年），无锡、长沙、苏州、深圳、北京位列前五位。

《报告》选取了自诊断数量300家以上的行业作为数据样本进行综合分析。结果显示，计算机电子设备、汽车、电器、食品、医药、专用设备制造、化学原料及制品、有色金属冶炼等行业的智能制造能力成熟度水平位居国内前列。

从行业来看，离散型制造业的成熟度水平整体高于流程型制造业。离散型制造企业一级及以下占比约为67.1%，低于流程型制造企业的72.2%，处于二级、三级的离散型制造企业占比较流程型制造企业高出2.5个百分点，处于四级及以上的离散型制造企业数量较流程型制造企业高出2.7个百分点。

智能制造是制造强国建设主攻方向，也是制造企业提升核心竞争力的主要路径，其发展质态直接关系我国制造业高质量发展的整体水平。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出，到2025年，智能制造能力成熟度水平明显提升，并建立长效评价机制，鼓励第三方机构开展智能制造能力成熟度评估，研究发布行业和区域智能制造发展指数。对此，中国电子技术标准化研究院相关负责人表示，将联合产学研用各方力量，持续加强智能制造能力成熟度标准应用推广，充分发挥标准赋能作用，支撑我国智能制造水平再上新台阶。

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