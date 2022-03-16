原标题：【20周年】云闪付APP强功能建生态 数字支付激活惠民利企新引擎

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年年底，我国网民规模达10.32亿。伴随着我国互联网普及率的进一步提升，移动支付保持稳定增长态势，2020年，移动支付交易笔数与金额分别增长21.48%和24.5%。

为满足人民群众日益增长的对于高效、便捷、安全的移动支付服务的需求，为向经济社会发展提供更为畅通的资金渠道，中国银联推出了包含云闪付APP在内的各类移动支付工具。

布局全功能移动互联网发展路径

事实上，中国银联的移动支付探索发轫于2003年。当时，成立不久的中国银联在南方部分城市试点基于手机短信收发和语音交互功能的支付服务。通过这一服务，用户可初步实现足不出户缴纳有线电视、水电煤等生活账单。这一年也成为银联移动支付发展的元年。

2006年，互联网技术进一步发展。基于WAP2.0、手机证书、安全控件等技术，中国银联推出在线支付平台UPOP和移动支付平台UPMP，共同为用户提供移动互联网支付服务，即支持用户在手机页面内通过输入卡号及短信验证码完成支付。这一功能经历数次优化，沿用至今。

2010年，移动互联网时代奔涌而来，深刻影响包括支付在内的社会各产业。中国银联主导研发了银联手机支付、银联随行、银联钱包三大移动支付APP，并于2014年整合为银联钱包APP。银联钱包APP也为后续的云闪付APP奠定了雏形与基础。

经过多年积淀，2017年12月11日，在中国人民银行的指导下，中国银联携手商业银行、支付机构等产业各方共同发布银行业统一APP“云闪付”，按照统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验的原则，整合了银行卡金融服务资源，提供了更有竞争力，更具差异化的支付新服务。

云闪付APP形成核心跨行账户管理能力

2017年发布的云闪付APP初始版本是一个全新的起点。通过大数据、人工智能等技术，它将原先散落在各个机构的支付服务工具集成，成为银行业移动支付的统一入口，提供了Ⅱ、Ⅲ类账户开户、手机NFC支付、二维码主被扫、收款转账、远程支付等各类支付功能。

经过4年多的发展，云闪付APP已迭代至最新的9.0版本，不断完善跨行银行卡账户管理能力，形成独特的核心优势。目前，云闪付APP已支持757家银行借记卡余额一键查询，支持160余家银行信用卡还款和账单查询，转账、信用卡还款均0手续费。以“查、转、还”核心功能为基础，云闪付APP还为用户提供68家银行的1100余款信用卡产品申卡服务，累计核发卡超过60万张。截至目前，云闪付APP累计注册用户已达到4.6亿。

除此之外，云闪付APP还陆续推出个人信用报告查询、健康码行程卡“两码合一”“一键查卡”等创新功能，满足不断发展变化的消费者日常生活所需。以“一键查卡”为例，用户在线选择当次查询的商业银行范围，通过身份认证后，即可提交查询所选择银行的名下银行卡状态。该功能是中国银联便利社会公众管理自身银行卡，坚决贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的指示精神的有效举措。

值得一提的是，中国银联还积极响应适老化改造相关要求，通过深度调研老年用户、视障用户等群体对移动支付应用的需求，全面升级推出云闪付APP“关爱版”。凭借“关爱版”等“适老化”服务功能，云闪付APP成为通过工业和信息化部“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”评测的APP之一。

平台化转型助力数字化发展浪潮

自发布之初，云闪付APP就提出，要秉持“开放、合作、服务”的理念，坚持打造开放式平台，提供公共服务。立足商业银行服务，赋能商户经营，多年来，云闪付APP已形成一整套平台化运营与转型经验，持续助力支付产业数字化发展。

丰富场景服务内容，与商户互通共享数字化经营能力。云闪付APP已广泛渗透至公共交通、便民缴费、餐饮商户、高校等消费者日常生产生活场景，以支付服务链接商户与消费者，传递市场信息。通过云闪付小程序开放平台，云闪付APP已实现小程序入驻、上线、经营的全面自助化，为商户提供支付、营销、资金、安全、基础、会员、资源等7大类商户经营底层能力，目前云闪付APP小程序数量已超过2000个；推出跨机构营销资金清算服务和面向全行业服务的一站式活动运营服务平台，支撑了超过240个地级市政府消费券发放，助力超200家银行开展用户及发卡经营活动，成为政府、银行、商家开展助商惠民、提振经济、客户经营的重要支撑。

加快建设云闪付网络支付平台，提升银行业移动支付发展能力。2021年12月17日，中国银联与中国民生银行签署全面战略合作及云闪付业务战略合作协议，将基于云闪付网络支付平台，打造银行侧统一的支付体验，为构建移动支付市场新格局开启新的尝试。双方的合作是持续提升银行业移动支付发展能力的一次探索，是将移动支付便民服务做深做透的积极尝试。这既有利于中国银联加快开展平台化转型升级，为云闪付发展注入新动力，也有利于多维度赋能民生银行的数字化转型与智能化建设，更为重要的是，双方合作为银行业移动支付打开了新的发展空间，对推动支付产业高质量发展也具有积极意义。

中国银联将坚守“支付为民”理念，通过支付创新，不断提升金融服务实体经济、金融赋能普惠民生的能力。银联将持续推动云闪付APP夯实核心优势功能，持续完善银联特色的银行账户信息管理服务应用和小程序等产品功能，将云闪付APP打造为金融领域重要移动应用入口；充分开展用户调研，不断上线各类市场主体亟需的应用与服务，做深做透各类移动支付便民场景；同时，加快探索新型商业模式，将应用模块中的共性能力及资源沉淀至云闪付网络支付平台，向银行APP、行业APP等合作伙伴输出，充分激发平台供给端的市场活力。

(责编：董童、李源)