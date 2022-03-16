原标题：消保服务“一二三” 太平人寿齐步走！

“今天，我参加了太平人寿给安排的免费眼部检查，顺便还了解了些白内障手术的信息。体验养生按摩项目的同时，还听了一堂如何逃离手机诈骗的课，收获很大。”刚刚参加完太平人寿组织的消费者保护宣传教育活动，张伯戴着口罩也盖不住他眼角流出的笑意。

像张伯这样，在3·15消费者权益保护日享受到太平人寿消保宣讲和特色服务的老年消费者还有很多。为了更深层次、更大范围、更有保障和可持续地促进金融消费公平，太平人寿根据中国银保监会统一部署，围绕“共促消费公平 共享数字金融”做文章，通过“一个重点”“两个特殊”“三个动作”的“齐步走”，全国36家机构以丰富多彩的形式，全面开展消费者权益保护宣传周活动。

突出“一个重点”：以适老化为抓手，多想一点、多走一步

在深刻解读监管要求的基础上，太平人寿突出一个重点——适老服务，开展“适老服务爱心专项行动”，通过“柜面走进来”和“主动进社区”两个举措，更多触达老年客户。

“柜面走进来”方面，太平人寿为老年朋友“多想一点”：公司全辖的1300余个客服柜面，均开设了老年人爱心窗口，配备爱心安全座椅、老花镜、急救药箱等适老化设施。在太平人寿的服务厅里，老年客户群体自进门那一刻，服务厅工作人员会主动前去引导老人前往爱心窗口，为老人送上防疫物资，全程陪同讲解。

“主动进社区”方面，在遵守各地疫情防控要求之下，太平人寿“多走一步”，推动各级机构积极开展进社区行动，主动走到消费者身边宣传金融知识、进行风险提示、提供智能服务。河北、江西、广东等分公司还与当地养老机构联系，通过“走进养老院”，向老人传播金融消费知识的同时，也为养老院的生活，增添了几分“热闹”，其乐融融的氛围里，是“太平”的欢笑声音。

围绕“两个特殊”：特殊人群一个不能少，特定地区无处不覆盖

太平人寿不仅将老人放在心上，还有“两个特殊”，尤其引起了公司关注。在今年315消费者权益保护行动，太平人寿遍布全国的各级机构，结合地域特点，围绕“两个特殊”做文章，即为特殊人群、特定地区推出专属宣传教育活动。

针对特殊人群，太平人寿线下服务网点建立了残疾人、退役军人等特殊人群标识，提供特殊人群优先窗口，尽可能做到举措到岗、服务到位。如在云南分公司的服务大厅里，由大堂经理，对于临柜办理业务的残障人士主动提供轮椅等辅助工具，并引导和协助客户办理相关业务，主动介绍智能化服务手段，让前来咨询和办理业务的残障人士感受到太平的温暖。针对特定地区，太平人寿发挥分支机构优势，对下辖机构所在的革命老区、民族地区、边远地区、脱贫地区4类地区，开展专项的针对性宣传教育行动。

落实“三项举措”：消保宣传声声入耳、保险服务面面俱到、防范风险步步为营

为保证针对“一个重点”和“两个特殊”的专项活动效果，太平人寿积极围绕“重宣传、强服务、防风险”三个方面开展线上线下相结合的行动举措。

在重宣传方面，太平人寿配合中国保险业协会“315大咖说消保”活动。与此同时，制作专项消保知识互动小游戏“亮出你的保险观”，发布保险理念相关系列海报、视频、H5等宣传物料，并且持续改善线上服务工具，视频客服、语音播报等功能，持续增强客户服务体验。

在强服务方面，为加强服务体验，太平人寿所在的四川、江苏、青海、宁夏等多家机构将3.15这天设为“总经理接待日”，分公司总经理来到柜面与消费者面对面讲解投保、理赔等金融消费知识。消费者直接与分公司总经理对话，让前来的消费者感受到太平人寿对服务的重视。有消费者表示，“有‘老总’答疑，可是真能解惑呢！”

在防风险方面，太平人寿积极运用线上线下平台全辖开展“以案说险”“太平伴你行”等专项系列内容宣传，全面开展消费者权益保护知识普及，防范金融诈骗、反洗钱等金融风险防范宣传，保护自身合法权益，维护金融市场安全稳定。

(责编：董童、李源)