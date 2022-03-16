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中国工程院院士陈敬熊因病逝世 享年101岁

2022年03月16日12:00 | 来源：人民网
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我国电磁场理论与天线技术专家，原第七机械工业部第二研究院二十三所副所长，中国工程院院士陈敬熊。来源：中国航天科工集团

人民网北京3月16日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科工集团获悉，我国电磁场理论与天线技术专家，原第七机械工业部第二研究院二十三所副所长，中国工程院院士陈敬熊因病医治无效，于2022年3月16日3时56分在北京逝世，享年101岁。

中国航天科工集团发布的讣告显示，陈敬熊是我国天线理论和制导雷达天线设计的主要开拓者之一，开创性提出了麦克斯韦方程直接求解法，解决了我国第一代地空导弹武器系统天线关键技术问题，研究成果先后获得国家发明一等奖、国防科技委员会重大成果二等奖、航天工业部重大科技成果二等奖、航天工业部科技进步三等奖、部级科技进步三等奖，为我国电磁场理论与微波技术发展做出了重大贡献。被评为“北京市科学技术先进工作者”、航空航天部“有突出贡献专家”“优秀研究生导师”，被授予中国航天事业50年“杰出贡献奖”，获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

据了解，陈敬熊曾为我国第一枚国产地地导弹研制导弹天线，让“1059”导弹成为“有的之矢”；带头攻克了我国第一枚地空导弹“543”制导站的研制难题，该制导站应用在红旗一号、红旗二号、红旗二号甲武器系统，承担起新中国成立初期保卫祖国领空的神圣职责；在我国空天防御系统研制起步期承担起“101”雷达、“102”雷达、“715”雷达的研制任务，取得了一批重要研究成果，相控阵雷达等多项技术填补了国内空白。

我国电磁场理论与天线技术专家，原第七机械工业部第二研究院二十三所副所长，中国工程院院士陈敬熊。来源：中国航天科工集团

(责编：赵竹青、高雷)

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