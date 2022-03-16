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“3·15”晚会曝光信息通信领域违规行为 工信部：立即查处！

2022年03月16日11:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （申佳平）据工业和信息化部消息，针对3月15日央视播出“3·15”晚会报道的以免费Wi-Fi为名诱骗用户下载恶意APP、应用软件平台强迫捆绑下载、骚扰电话、儿童手表安全防护等问题，工业和信息化部立即组织认真核查，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等有关法律法规要求，进行严厉查处。

针对以免费Wi-Fi为名诱骗用户下载恶意APP问题。一是对曝光的Wi-Fi破解精灵、雷达Wi-Fi、越豹Wi-Fi助手等3款APP，第一时间下架处理。二是组织相关省通信管理局对3家涉事企业依法进行查处。三是组织第三方检测机构对Wi-Fi连接类APP进行全面技术检测，发现问题严肃处理。

针对应用软件平台强迫捆绑下载问题。一是组织相关省通信管理局对曝光的百助网络公司及PC6、桔梗、ZOL、腾牛网等软件下载平台依法进行查处。二是举一反三，督促主要软件下载平台开展自查自纠，全面整改捆绑欺骗误导用户下载软件等违规行为。

针对骚扰电话问题。一是责令基础电信企业立即关停涉事企业拨打骚扰电话的语音专线，加强通信资源规范管理。二是组织相关省通信管理局对融营通信、容联七陌等呼叫中心企业进行核查，并依法予以处罚、实施行业信用管理。三是联合有关部门深入整治骚扰电话有关问题，加强源头治理。

针对智能儿童手表安全防护问题。组织开展全面排查和专项治理，强化技术检测和监督检查，对安全能力不达标的儿童专用移动智能终端，将责令停止销售并依法处置涉事企业，切实保障未成年人权益。

工业和信息化部表示，下一步将积极采取有效措施，持续强化电信和互联网用户个人信息保护，针对侵害用户权益行为开展专项治理，加强技术检测和监督检查，加大处置和曝光力度，积极配合有关部门严厉打击网络黑灰产业等违法犯罪行为，全力营造更安全、更健康的信息通信消费环境。

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(责编：申佳平、高雷)

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